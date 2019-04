Nacho Méndez: «Vamos a por estas nueve finales» Nacho Méndez, durante el entrenamiento de ayer. / ARNALDO GARCÍA «Jugar bien es hacer todo para ganar», asegura el centrocampista | «El equipo sabe a lo que juega. Ahora nadie quiere enfrentarse a nosotros porque somos incómodos», subraya J. BARRIO GIJÓN. Martes, 9 abril 2019, 02:31

«No queda mucho, nueve finales, y a por ellas vamos. A dar todo en lo que queda de temporada». Nacho Méndez (Luanco, 1998) no veía ayer la hora de encararse con el Granada, en el reencuentro del viernes con El Molinón tras diecinueve días de vacío, con los focos apagados y el equipo manteniendo el tipo como visitante. «Estamos con muchas ganas de volver a jugar en casa ante nuestra gente. El ambiente va a ser muy bonito», razonaba el canterano, insistiendo en que «la gente se ha vuelto a reenganchar porque el equipo está transmitiendo buenas sensaciones y buenos resultados».

Soldado al once, como uno de los mediocentros más jóvenes de la categoría, el luanquín se mostraba esperanzado, recordando la dura travesía que había tenido que pasar el equipo, señalando Soria como punto de inflexión: «Ahí fue donde rompimos la mala dinámica. Necesitábamos una victoria y la conseguimos, encima con el apoyo de la gente, con casi mil personas, y todo eso nos dio confianza otra vez». Con todo, cinco victorias y un empate en las seis últimas jornadas, llamó a la prudencia en reiteradas ocasiones: «No podemos creernos más de lo que somos porque no hay que olvidar de dónde venimos y lo mal que lo hemos pasado».

Por eso se aferró con uñas y dientes, sin bajar la guardia, al discurso cortoplacista de José Alberto por el que se guía el vestuario de Mareo. No quiso ni expresar el resultado por el que suspiraría en la noche en el Ramón de Carranza, en el Cádiz-Zaragoza. «Los balances de la temporada, el global, al final», subrayó Nacho Méndez, recordando que «estamos mejor que hace un mes y medio, pero sigue estando complicado y no podemos salirnos del discurso del partido a partido. Pensar más allá sería equivocarnos». Los cinco puntos de distancia con el 'play off' y la experiencia vivida moderaban su mensaje.

Un debate muy largo

Pronto se abrió paso el debate sobre el fútbol del Sporting, que despachó con una reflexión realista. «El debate podría ser muy largo», arrancó con una sonrisa. «Si juegas bien y tienes el 70% de la posesión, pero no hace gol y semana tras semana palmas... Jugar bien es hacer todo lo que está en tu mano para sacar los tres puntos», concluyó el mediocentro del Sporting, que defendió la propuesta de José Alberto por resultados y por sensaciones.

«El equipo sabe a lo que juega, está muy bien armado y ahora nadie quiere enfrentarse a nosotros. Somos incómodos para cualquier rival y más a estas alturas», prosiguió el futbolista del Sporting. Por eso, reflexionó para concluir, «no sé si estamos jugando bien o no, pero estamos muy cerca de hacerlo porque estamos consiguiendo los resultados». El momento del equipo le carga de razones.