«El Sporting tiene que aprovechar el potencial de los jugadores de casa» Nacho Cases, en la playa de San Lorenzo con la iglesia de San Pedro de fondo. / ARNALDO GARCÍA Nacho Cases, jugador del AEK Larnaca: «Nacho Méndez es el futbolista en el que se tienen que fijar todos los canteranos por su personalidad y su juego» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Miércoles, 12 junio 2019, 01:01

Nacho Cases (Gijón, 22 de diciembre de 1987) disfruta de unos días de vacaciones en casa, jornadas para disfrutar de la familia y los amigos. En medio de su descanso hace un paréntesis para analizar la actualidad del Sporting, el equipo de sus amores. El centrocampista es feliz en Chipre y prueba de ello es que acaba de renovar por dos temporadas su compromiso con el AEK Larnaca.

-¿Cómo lleva su nueva vida en el extranjero?

-Muy bien. Estoy encantado con la aventura que estoy viviendo en Chipre. El lunes que viene ya empiezan los entrenamientos y tengo muchas ganar de iniciar mi tercera temporada allí.

-¿Cubre las expectativas que se marcó cuando salió del Sporting?

-Sin duda. Tanto profesional como personalmente me está yendo muy bien. He jugado partidos de la Liga Europa y he ganado títulos. Además, estoy en una zona que me gusta mucho y aprovecho los días libres para viajar. Es una zona difícil, pero muy bonita.

-¿No echa de menos el Sporting?

-Sinceramente no. Puedo acordarme de excompañeros y de la afición porque allí el seguimiento no es el mismo que hay en España, pero si realmente pensara que fuera a echar de menos algo no me hubiera ido.

-Un buen amigo suyo como es Canella se despidió el sábado del Sporting. ¿Cómo lo vivió?

-Fue emocionante. Creo que se cerró el ciclo de una generación que vivimos muchas cosas con la camiseta del Sporting. Tuvimos momentos malos, pero también los mejores. La época de Preciado y la plantilla de los guajes serán etapas inolvidables para todos. La marcha de Canella es un punto y final a todo aquello.

-¿Le recomendaría que probara una aventura en el extranjero como ha hecho usted?

-¡Claro! Ahora mismo mi prioridad es jugar en el extranjero todo el tiempo que pueda. Acabo de renovar dos años y espero que pueda seguir disfrutando del fútbol en otros países muchos años más. Pero hablamos de asuntos muy personales. Canella tiene una forma de ser diferente a la mía. Aun así, le animo a que pruebe a irse lejos para conocer otras cosas.

-Cualquier canterano que le escuche...

-Bueno... Esta es una idea que tengo después de cerrar mi etapa en el Sporting. Ahora los jugadores jóvenes solo piensan en estar en el primer equipo como lo pensé yo en su día. Luego el tiempo y las experiencias te marcan las metas.

-¿Es la cantera la mejor solución para el Sporting?

-Veo que hay mejor materia prima que cuando yo empecé. Los futbolistas que hay en Mareo son espectaculares. Las últimas temporadas hechas por los equipos los juveniles y tener varios futbolistas internacionales en categorías inferiores es un aval impresionante.

-¿Apostaría entonces por la gente de casa?

-Hay que aprovechar el potencial y cuidarlo, pero siempre con paciencia. Entiendo que el Sporting es un equipo que tiene la urgencia de subir, pero hay varias maneras. Se puede hacer por la vía rápida a base de fichajes o apostar por la gente de la casa. Me gusta más la segunda idea.

-¿Hay algún jugador que le llame la atención?

-Me gusta mucho Pedro Díaz, pero creo que el espejo donde tienen que mirarse los chavales es Nacho Méndez. Tiene fútbol en sus piernas y mucha personalidad. Es la piedra angular de Mareo.

-Llegan muchos centrocampistas desde abajo. ¿Qué les diría?

-Pocas cosas. Ellos han jugado con España, algo que yo no hice nunca. Tienen que aprovechar su potencial para salir adelante, pero si tuviera que decirles una cosa les diría que fueran atrevidos. Que le echen cara.

-¿Ha seguido al equipo estos dos años?

-Sí. Al igual que digo que me gusta más la opción de apostar por la cantera, considero que la pasada temporada no fue tan mala. Yo también estuve en equipos en mitad de la tabla y es muy difícil sumar victorias. A José Alberto no le queda otra que apuntar los errores y corregirlos para el futuro.

-¿Le daría una nueva oportunidad al técnico?

-Sin dudarlo. No solo por este año, sino por su trayectoria en Mareo. Hay que saber estar en todas las categorías y él lo ha demostrado tanto en el filial como en sus anteriores equipos. Sus estadísticas hablan por sí solas.

-¿Se le hace extraño ver a Iván Hernández en el cuerpo técnico?

-Simpre tuvo maneras de entrenador (sonríe). Ya como jugador analizaba y estudiaba a los rivales y observaba cosas que los demás no veíamos. Es un apasionado del fútbol.