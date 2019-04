Sporting Álex Alegría: «Estoy muy contento de haber venido al Sporting» Álex Alegría ejercitándose en Mareo / Arnaldo García Alegría se ejercitaba al margen del grupo junto con Carmona y Peybenes ANDRÉS MENÉNDEZ Martes, 16 abril 2019, 13:41

El Sporting regresó a los entrenamientos en Mareo. El equipo rojiblanco completó una sesión de alta intensidad, con una primera parte física y después con más protagonismo para el balón. Carmona, Peybenes y Álex Alegría se ejercitaron al margen del grupo junto al readaptador, aunque, en principio, no deberían tener problemas en llegar al encuentro del sábado en Tarrágona. También participo el caterano Dani Sandoval, delantero del filial.

Precisamente, Álex Alegría fue el protagonista destacado en sala de prensa. Sonriente, el atacante recibió el premio Trofeo 5 Estrellas, que organiza la empresa Mahou con la votación de los seguidores rojiblancos. Indiscutible en el sistema de José Alberto, Alegría reconoció estar muy «muy contento de haber venido al Sporting».

Cuestionado por la remontada del equipo, el futbolista fue sincero. «Los resultados de los rivales en las dos últimas semanas nos han beneficiado». Por último el extremeño, cedido con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera, no quiso entrar a valorar en su futuro. «Tengo una cláusula obligatoria en caso de ascenso. Estoy muy feliz aquí, pero si no se sube yo no tengo nada que decir, eso tendrían que hablarlo con el Betis».