Neftali regresa hoy a Mareo tras faltar a la sesión del lunes Neftali, en un partido. / E. C. El delantero no estuvo en el entrenamiento con el filial, argumentando que se encontraba mal, y no lo comunicó por el cauce adecuado J. B. GIJÓN. Miércoles, 12 diciembre 2018, 02:19

El delantero Neftali Manzambi, que estaba citado para el entrenamiento del lunes con el filial del Sporting (el primer equipo se encontraba en Valencia), faltó a esa primera sesión de la semana. El club, en principio, no recibió ninguna explicación por su ausencia, aunque posteriormente tuvo constancia de que el jugador no se encontraba bien y que, por este motivo, no había podido ejercitarse el lunes, pero sin comunicarlo por el cauce adecuado.

Hoy ya se le espera en el entrenamiento del primer equipo, a partir de las 10.30 horas en Mareo, a las órdenes de José Alberto. En ese sentido, el club mantendrá algún tipo de contacto con el futbolista, al que se le pedirán explicaciones, se le recordará el protocolo del club para este tipo de cuestiones y se le aplicará el régimen del convenio colectivo. Neftali, que la semana pasada no se ejercitó por unos problemas físicos, sin llegar a la cita de Eibar y sin tener minutos en el duelo del filial frente al Bilbao Athletic, llegó este verano al Sporting a prueba para, posteriormente, acordar su cesión desde el Basilea suizo, con opción de compra.

Mucho margen de mejora

Hasta este momento, los técnicos de Mareo ven en Neftali un futbolista con unas condiciones espectaculares, un físico privilegiado y que todavía tiene mucho margen de mejora para reducir esa intermitencia. Con el primer equipo, de hecho, ha participado ya en quince partidos, firmando dos goles en la Copa, llegando a formar parte del once titular en el último derbi disputado en el Carlos Tartiere. La ejecución de la opción de compra, de 200.000 euros en Segunda y de 500.000 en Primera, puede llevarse a cabo en cualquier momento de este curso.