Torrecilla vuelve a por Álex Alegría Álex Alegría, con la camiseta del Betis, lucha por un balón con el francés Theo Hernández, entonces en el Alavés. / RAÚL CARO CADENAS El Sporting, que negocia al mismo tiempo con el Córdoba y el Basilea la desvinculación de Neftali, está pendiente del Rayo por el atacante JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 30 enero 2019, 04:12

Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, ha esperado su momento y comienza a encajar las piezas para propiciar la llegada de un futbolista en este mercado de invierno o, si se dan las condiciones adecuadas y alguno de los jugadores descontentos con su rol deciden salir, de dos. Esta última alternativa coge cuerpo según se acerca el final de la ventana para la incorporación de jugadores en las principales ligas, con el límite fijado para mañana a medianoche. El club parece dispuesto a exprimir al máximo este margen, tratando al mismo tiempo de propiciar alguna desvinculación necesaria para la llegada de ese segundo futbolista. La incorporación de uno se da casi por segura. La de dos, gana enteros, con la intención de dar un estirón al proyecto.

En ese camino se ha colado con fuerza de nuevo Álex Alegría (Plasencia, 1992), delantero del Betis, cedido al Rayo Vallecano, y una vieja aspiración de Miguel Torrecilla, quien ya lo tuvo en el conjunto verdiblanco. Según pudo saber EL COMERCIO, hay una negociación abierta de forma reciente con este futbolista, que ha aparcado cualquier otra posibilidad y tiene como primera opción al Sporting. Que esta gestión prospere, sin embargo, depende en mucho del Rayo, que no parece dispuesto a desprenderse del delantero cacereño si no llega otro '9' a su plantilla en estas últimas horas. Ayer por la tarde, no obstante, 'Onda Cero' informó de la cercanía del exrojiblanco Michael Santos al equipo madrileño. Esto acercaría a Álex Alegría al Sporting, que también tendría que hacer algunos malabares económicos para encajarle en su proyecto. Lo que por el momento no está claro es si, de producirse, sería únicamente una cesión o algo más.

El director deportivo rojiblanco mantuvo durante la jornada de ayer algún contacto con José Alberto, al que informó de las gestiones efectuadas, que entran en un momento definitivo y, por otra parte, con actores que en principio no entraban en ese guión. En los despachos de Mareo empiezan a acelerarse las posibles salidas de algunos jugadores, necesarias para relajar la carga salarial y cumplir con el límite establecido por la Liga. En las últimas horas, en ese sentido, el salmantino inició una negociación a tres bandas con el Córdoba y el Basilea, ante el interés del conjunto andaluz en Neftali y la disposición del propio delantero a salir, descontento con el rol que tiene en el Sporting. No sería la única. Se espera alguna más.

José Alberto, que ya mantuvo un contacto con este futbolista hace varias semanas cuando se ausentó de una sesión con el filial y no comunicó los motivos por los cauces ordinarios, considera que el angoleño no está preparado para el primer equipo y que necesita un periodo de maduración en el filial, siempre apreciando más sus virtudes para actuar como extremo, la posición en la que -coinciden los técnicos de Mareo- puede ofrecer más rendimiento por sus explosivas condiciones. El jugador, por su parte, ha visto cómo ha cambiado su rol desde la llegada de José Alberto y considera que tiene aptitudes para competir en Segunda, abierto a la salida del Sporting, que, hasta que no acuerde la desvinculación, tiene una opción de compra por este jugador que llegó a Gijón en el verano.

Según esto, la posible ejecución de la misma (unos 200.000 euros en Segunda y de 500.000 en Primera División) pasaría directamente al Córdoba, vinculado si se concreta al Basilea, aunque este es uno de los términos en los que está encasquillada esta negociación con el club andaluz, que tiene como director general a Alfredo García Amado. Su pareja y una persona de su entorno, junto a uno de sus asesores, presenciaron el partidillo del lunes frente al filial en el número 1 de Mareo, en el que Neftali compitió con el primer equipo, alineado al lado, en esta ocasión, del inglés Blackman.

Opciones para la banda

Con todo, la salida del futbolista suizo, de origen angoleño, no supondría una descarga económica importante, aunque el Sporting estaría en disposición de incorporar, por lo menos, un futbolista. Más allá de la ofensiva por Álex Alegría, las opciones de Pere Milla e Ivi López, de las que informó este diario ayer, están sobre la mesa de Miguel Torrecilla para dar más profundidad al fútbol exterior. En cualquier caso, la del primero, jugador del Eibar, se presenta compleja por la ya de por sí estrecha plantilla que maneja José Luis Mendilibar, quien, en principio, parece reacio a desprenderse de él.

No es, por otra parte, una postura definitiva, pendiente de ver cómo se desarrollan estos últimos días, aunque Milla parece aceptar su rol en el Eibar. Con el madrileño Ivi López, cedido en el Valladolid, aunque es propiedad del Levante, club con el que el Sporting mantiene una buena relación, también hay conversaciones abiertas, con algo más de fuerza, a la espera de concretarlas. Al mismo tiempo, Torrecilla, que parece haber descartado al argentino Nahuel, del Olympiacos, maneja otras alternativas del extranjero para fortalecer la plantilla en esta segunda vuelta.

A falta de un día para el final del mercado, el Sporting ha comenzado a activar todas esas gestiones latentes que había iniciado semanas atrás, en su búsqueda de un impulso para alcanzar el 'play off', que ahora mismo está a ocho puntos. Las próximas horas serán claves.

