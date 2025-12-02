El Sporting negocia con la Real Sociedad la posibilidad de disponer de más entradas para el sábado La entidad donostiarra accedió a una primera petición del Sporting hace tres semanas para elevar un paquete de 400 localidades a las 645 finales. Los dos clubes mantienen un canal abierto para ver si puede haber una mayor presencia de la 'Mareona' en Anoeta

Javier Barrio Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 12:30

El Real Sporting de Gijón está en conversaciones desde hace tres semanas para que la Real Sociedad facilite un número de entradas que pueda satisfacer la demanda de la 'Mareona', que registró 1.721 peticiones para este encuentro. El partido enfrentará el sábado (18.30 horas) al equipo de Borja Jiménez con el 'Sanse', el filial donostiarra, que está jugando en este inicio de temporada en Anoeta por algunos problemas que hay para la retransmisión televisiva en Zubieta.

Inicialmente, el club donostiarra accedió a incrementar un paquete de algo más de 400 localidades hasta las 645 que finalmente envió a Gijón. Desde San Sebastián aseguraban en las últimas horas que habían mandado todas las posibles dentro de la capacidad de la grada visitante de Anoeta, siendo la Real Sociedad un club muy estricto en cuando a la seguridad, sin permitir el acceso con camisetas de otros equipos a la grada local, como sí sucede en otros estadios, más flexibles, como El Molinón o El Sardinero.

Los dos clubes han seguido en comunicación en las últimas horas, confiando desde Mareo en poder obtener una última remesa de entradas, algo que está estudiando la Real Sociedad.

De forma paralela, la Federación de Peñas Sportinguistas, que preside Jorge Guerrero, emitió ayer un comunicado para solicitar al Real Sporting de Gijón mediación con la Real Sociedad para poder disponer de más entradas que las 645 enviadas. Se calcula que más de un millar de aficionados podrían viajar el sábado a San Sebastián.