El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Aficionados del Sporting, esta temporada, en la grada de Riazor. Damián Arienza

El Sporting negocia con la Real Sociedad la posibilidad de disponer de más entradas para el sábado

La entidad donostiarra accedió a una primera petición del Sporting hace tres semanas para elevar un paquete de 400 localidades a las 645 finales. Los dos clubes mantienen un canal abierto para ver si puede haber una mayor presencia de la 'Mareona' en Anoeta

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:30

Comenta

El Real Sporting de Gijón está en conversaciones desde hace tres semanas para que la Real Sociedad facilite un número de entradas que pueda satisfacer la demanda de la 'Mareona', que registró 1.721 peticiones para este encuentro. El partido enfrentará el sábado (18.30 horas) al equipo de Borja Jiménez con el 'Sanse', el filial donostiarra, que está jugando en este inicio de temporada en Anoeta por algunos problemas que hay para la retransmisión televisiva en Zubieta.

Inicialmente, el club donostiarra accedió a incrementar un paquete de algo más de 400 localidades hasta las 645 que finalmente envió a Gijón. Desde San Sebastián aseguraban en las últimas horas que habían mandado todas las posibles dentro de la capacidad de la grada visitante de Anoeta, siendo la Real Sociedad un club muy estricto en cuando a la seguridad, sin permitir el acceso con camisetas de otros equipos a la grada local, como sí sucede en otros estadios, más flexibles, como El Molinón o El Sardinero.

Los dos clubes han seguido en comunicación en las últimas horas, confiando desde Mareo en poder obtener una última remesa de entradas, algo que está estudiando la Real Sociedad.

De forma paralela, la Federación de Peñas Sportinguistas, que preside Jorge Guerrero, emitió ayer un comunicado para solicitar al Real Sporting de Gijón mediación con la Real Sociedad para poder disponer de más entradas que las 645 enviadas. Se calcula que más de un millar de aficionados podrían viajar el sábado a San Sebastián.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  8. 8

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting negocia con la Real Sociedad la posibilidad de disponer de más entradas para el sábado

El Sporting negocia con la Real Sociedad la posibilidad de disponer de más entradas para el sábado