Sporting | «No pienso en que me la juego»

En la zona baja de la clasificación, a un punto de los puestos de descenso y sin conocer la victoria lejos de El Molinón. Así es como ha preparado el Sporting su visita al Martínez Valero para enfrentarse al Elche.

Después de once jornadas en las que el cuadro gijonés tan solo ha podido sumar once puntos, José Alberto es el centro de todas las miradas y una parte importante de las críticas. «Cuando las cosas van mal es normal que se mire para el entrenador, pero no creo que el sábado me juegue el puesto», señaló el técnico dos días antes de competir por algo más que tres puntos.

Ayer se le vio especialmente nervioso. No subió el tono ni tuvo ninguna mala contestación, pero el entrenador del Sporting quiso esgrimir argumentos para justificar su continuidad, pase lo que pase mañana. «Un resultado no puede generar una situación de desconfianza ni para mí ni para el equipo», espetó tras dirigir el último entrenamiento en Mareo, antes de viajar esta mañana hacia Alicante.

Por si alguien se pudiese quedar con la duda de si se siente con fuerzas de dirigir al Sporting, el ovetense recalcó: «Sigo con la ilusión y las ganas del primer día y nuestro deseo es llevar a este equipo a lo más alto. Estoy seguro de que terminaremos arriba, pero entiendo que haya gente que no lo comprenda».

El preparador admitió que el equipo vive una semana «complicada». Las dos últimas derrotas cosechadas, ante Fuenlabrada y Alcorcón, dejaron muy tocados a un grupo de profesionales que quiere sumar mañana la primera victoria a domicilio de la temporada.

Las cuestiones sobre su futuro prosiguieron con José Alberto, que optó por zanjar el tema: «Acabo de llegar al fútbol profesional, pero llevo dirigidos muchos más partidos que muchos entrenadores de la categoría. El fútbol es fútbol en Segunda, benjamín, juvenil, cadete...».

Sin margen de error, el preparador citó a 18 futbolistas para enfrentarse al Elche. La gran novedad fue la de Manu García, que entró en la convocatoria en lugar de Pedro Díaz. El mediapunta regresa para intentar cambiar la dinámica negativa de resultados. «El equipo sabe de la necesidad que hay de puntuar y sabemos que la situación dista mucho del potencial de la plantilla. Ahora, lo importante son los resultados para coger confianza», explicó.

Concienciado de la imagen ofrecida en las dos últimas jornadas, José Alberto volvió a poner un punto de optimismo al mal inicio liguero. «Entiendo lo que puede pensar mucha gente por los dos últimos partidos, pero la realidad es que estamos con un mundo por delante, con un proyecto que no tiene ninguna duda. Hemos tenido malos resultados y los números no son buenos, pero el equipo es el correcto al igual que lo es el nivel de los jugadores y el esfuerzo en el trabajo del día a día», destacó.

Además, indicó que no se fija en la posición en la que se encuentra el equipo porque «no lo miraré hasta el final de la temporada. No sabía ni que estábamos a un punto de los puestos de descenso porque no me interesa a estas alturas de la temporada».

Por último, se refirió a las palabras de Torrecilla en las que aseguró que al Sporting le faltaba carácter. «La plantilla lo tiene, hay muchos jugadores con capacidad de liderazgo, pero siempre hablamos de carácter y de cantera cuando el equipo pierde», indicó, sin querer entrar en polémicas con el director deportivo de la entidad.