Sporting Sporting | Los nuevos no convencen Miguel Torrecilla camina sobre el césped de El Molinón. / JORGE PETEIRO El rendimiento de los diez fichajes siembra de dudas al sportinguismo | Molinero es el único que ha jugado todos los partidos de la Liga, Noblejas no ha debutado y los delanteros Djurdjevic y Blackman han decepcionado ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 29 octubre 2018, 01:57

Miguel Torrecilla dijo que el mercado nacional sufría una ligera inflación durante el pesado verano y su decisión fue la de buscar refuerzos para edificar el nuevo proyecto del Sporting para esta temporada bajo las órdenes de Rubén Baraja. Ahora, aquellas palabras y aquella estrategia para confeccionar la plantilla pesan sobre el director deportivo rojiblanco. El balance de las incorporaciones, a las que se sumó el joven Neftali -inicialmente fichado para el filial-, no convence.

Diez futbolistas eligió el técnico salmantino, bajo la aprobación del entrenador pucelano, para reforzar los cimientos de la nueva plantilla. Muchos de ellos llegados de diferentes puntos de Europa. También se incorporaron al primer equipo un puñado de canteranos. Con todos ellos, por segundo año consecutivo, construyó, casi desde cero, un plantel competitivo para luchar por el anhelado ascenso a la Liga de las estrellas.

Francisco Molinero fue uno de los primeros fichajes en aterrizar en Gijón. Pero no fue el único lateral derecho que incorporó la dirección deportiva para la primera plantilla. André Geraldes llegó procedente de Portugal. Tras las salidas de Alberto Lora y Jordi Calavera, Miguel Torrecilla acudió al mercado para cubrir el hueco creado en la banda derecha.

Geraldes no defraudó inicialmente. De hecho, dejó buenos minutos durante la pretemporada y ha participado en cinco de los once encuentros disputados hasta la fecha. Pero la realidad indica que Molinero le tiene ganada la partida, con 958 minutos jugados por el ex del Getafe. Puede que la del lateral derecho sea la poisición mejor cubierta con dos refuerzos que han demostrado competir al nivel adecuado.

Pybernes y Noblejas fueron los otros dos defensas elegidos por Torrecilla y Baraja. El francés gozó de dos oportunidades -ante Las Palmas y el Rayo Majadahonda- para demostrar su valía, pero no estuvo a la altura en el Wanda Metropolitano y su mala actuación le relegó de nuevo al banquillo. El fichaje de Noblejas fue el más inesperado de los diez. Los laterales izquierdos del filial vieron cerrarse la puerta del primer equipo cuando el míster solicitó la llegada del madrileño. Pero aún no ha debutado en la Liga.

El centro del campo cubrió rápidamente el cupo de novedades. Con Hernán, Nacho Méndez y Cristian Salvador en el plantel, dos retoques bastaron para la medular. Los elegidos fueron André Sousa e Isaac Cofie. El portugués ha ido de más a menos. Ha participado en los once encuentros, con 815 minutos, pero también es el jugador más sustituido.

Cofie, cuestionado

Al lado del luso se ha venido situando un hombre que no termina de convencer. Quizás sea actualmente el fichaje más cuestionado por el sportinguismo a pesar de ser el tercer fichaje con más minutos (775). El ghanés Isaac Cofie llegó procedente de Italia para hacer olvidar la baja de Sergio Álvarez. Sus primeros pasos en el Sporting ya generaron debate. Mientras que unos le veían como el recambio perfecto del avilesino, otros criticaban su juego. El paso de las jornadas no ha ayudado a un hombre que no termina de agradar a una afición que solicita mayor protagonismo de Cristian Salvador y Nacho Méndez.

Como ejemplos similares aparecen Robin Lod y Álvaro Jiménez. El finlandés llegó con cartel de un jugador desequilibrante, pero no termina de encontrar su sitio en el terreno de juego. Ha dejado detalles de calidad, pero Baraja ya le ha utilizado tanto en la banda izquierda como por detrás del delantero. Sus ausencias en el Sporting se han debido a dos convocatorias con su selección. Sobre el tema, Lod ya comentó que para él «es un orgullo representar a Finlandia».

El último en incorporarse al club fue Álvaro Jiménez. Un extremo que llegó tras la imposibilidad de fichar por el Málaga, con el que ya había cerrado un acuerdo. En cuestión de horas pasó de lucir casi la elástica del equipo andaluz a ser presentado por el Sporting. Se le ven cualidades, pero acusa falta de confianza.

La gran decepción en cuanto a los fichajes llega cuando se alude a la delantera, con Blackman lesionado y Djurdjevic, el fichaje más caro de la historia del Sporting, negado al gol. Neftali, un hombre que apareció a prueba con el filial se ganó, curiosamente, la titularidad el pasado viernes. Los más de dos millones de euros invertidos por el Sporting en el atacante serbio no han encontrado respuesta. Su rendimiento es escaso. Sin haber estrenado su casillero goleador, Djurdjevic juega con una ansiedad propia de un delantero que no encuentra el camino.

Sorprendente resulta la situación de Blackman. Con 63 minutos en la Liga, se ha pasado más tiempo en la enfermería que en terreno de juego.

Síguenos en