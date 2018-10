La otra cara de Guruceta Fue el árbitro que más partidos arbitró al Sporting, con quien los rojiblancos no perdieron en su campo MANUEL ROSETY Viernes, 26 octubre 2018, 03:53

Esta noche le tocó la designación para dirigir el partido al pequeño de los Iglesias Villanueva, Javier, árbitro puentedeumés que cumple su primera temporada en Segunda, aunque en Gijón ya estuvo ocho veces, dos de ellas en El Molinón, en confrontaciones del Sporting B, ambas contra el Racing.

Con su hermano Ignacio, los rojiblancos tienen mejores experiencias, ya que nunca perdieron en el Molinón. Los colegiados gallegos, con la excepción de García de Loza, casi siempre tuvieron actuaciones más o menos correctas con los rojiblancos. El gallego que más vino por Gijón fue Orellana, en la década de los 60 y 70, representante de neumáticos, que tenía algunas relaciones comerciales en la ciudad, como en casi todas las de la zona del Noroeste español, pero ajeno al fútbol.

El árbitro que más partidos ligueros dirigió al Sporting fue el mítico Emilio Carlos Guruceta Muro, con 30 designaciones, en la que los rojiblancos ganaron casi la mitad, con trece triunfos. Con el guipuzcoano hubo numerosas anécdotas en confrontaciones de los rojiblancos. Su primer partido fue en Segunda División, en un desplazamiento a la localidad valenciana de Onteniente, en el que Castro paró su primer penalti como rojiblanco, en un encuentro el triunfo vino para Gijón con un gol de Del Cueto. En El Molinón, con el colegiado donostiarra, el Sporting no conoció la derrota en partidos oficiales.

Guruceta era un árbitro autoritario, con un carácter que parecía temible, porque no le gustaba que los jugadores le cogieran la delantera, pero era una persona llana, directa y dialogante, aunque enérgica. En una ocasión, al recordado José Manuel, que se le había dirigido en varias ocasiones en un partido con quejas de decisiones suyas, dentro del talante correctísimo que caracterizaba al capitán rojiblanco, el árbitro le ofreció el silbato y le dijo: 'Toma, pita tú! Lo dejó tan cortado que no volvió a recriminarle sus decisiones, aunque tuvo algún error con los gijoneses.

El colegiado donostiarra era respetado. En el caso del Sporting, en las estadísticas de su treintena de partidos no precisó mostrar ninguna tarjeta roja. En El Molinón nunca tuvo los problemas que padeció en otros campos. Su última actuación en Gijón fue el siete de diciembre de 1986, en un triunfo rojiblancos sobre el Sabadell por 2-1. Dos meses después, cuando viajaba a Pamplona para arbitrar un Osasuna-Real Madrid, falleció en un accidente de carretera. Fue el 25 de febrero de 1987.

Una de las muchas vivencias con Guruceta estuvo relacionada con el delantero internacional Alfredo Megido. Era un futbolista que sacaba de sus casillas al árbitro donostiarra. El futbolista rojiblanco no solía protestarle, pero le aguantaba la mirada fijamente cuando alguna decisión no le gustaba, que el árbitro interpretaba como desafiante, postura que descentraba al árbitro. Antes de los partidos en los que arbitraba al Sporting, cuando el delegado José Luis Ortiz iba a presentarle las licencias en su vestuario le advertía: «Dile a Megido que ni me mire». Pero el delantero rojiblanco, cuando se sentía perjudicado le aguantaba la mirada, aunque el futbolista también recuerda que el colegiado donostiarra le fijaba los ojos con ganas de cogerle en un renuncio, pero nunca tuvo la ocasión de expulsarlo.

Son pocos los árbitros con los que el Sporting no perdió en El Molinón. Además de Guruceta se recuerda al vizcaíno Saiz Elizondo. De sus dieciséis partidos, los rojiblancos ganaron quince y empataron uno. También en los desplazamientos dio buena suerte a los gijoneses, quienes sólo perdieron cinco de doce confrontaciones. De hecho, es el colegiado con quien más partidos ganaron los rojiblancos.

Una de las confrontaciones más recordadas de su paso por El Molinón fue un espectacular derbi que los gijoneses ganaron al Oviedo, en un partido que acabó con un irrepetible e inolvidable 5-4, cuyo marcador inauguró Montes y cerró Solabarrieta. Dirigió un segundo derbi, que también ganaron los gijoneses con dos goles de Tati' Valdés.

Otra actuación suya fue en un partido en Sevilla, donde los gijoneses empataron a un gol. En el viaje de vuelta coincidió con la expedición del Sporting en el expreso nocturno para regresar a Madrid, cuando los viajes al Sur de la península se hacían en tren hasta Madrid, por la noche, para seguir en autocar a Gijón y llegar al mediodía del lunes. Era los más rápido y económico. En el pasillo el vagón ocupado por los gijoneses se mezcló con los expedicionarios, como un rojiblanco más. Se llevaba muy bien con los sportinguistas, aunque en el campo intentaba dar una imagen de equidad.

Iglesias Villanueva II empieza hoy su trayectoria en Gijón. Con 35 años es imposible que llegue al registro de Guruceta, quien ya estaba en Segunda con 27 años, si bien ahora se arbitran más partidos que antes.