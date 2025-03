El partido de Sabou contra la ELA

J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 8 de noviembre 2019, 04:07 | Actualizado 05:14h. Comenta Compartir

En un vídeo de unos dos minutos, que finaliza con una fotografía de familia de Marcel Sabou soplando las velas de una tarta por su 48 cumpleaños (tiene ahora 54), uno de sus dos hijos explica la dura realidad en la que vive inmerso el exfutbolista del Sporting, quien padece desde hace años ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Mario Sabou Popescu, que se muestra como un joven muy activo en redes sociales, inquieto, futbolero y viajero, como confirma en un blog especializado, lanza en esos 120 segundos de cruda realidad un SOS para todas las personas que sufren esta terrible enfermedad.

«Dentro de poco es mi cumpleaños y por ello quiero pedir un regalo», introduce en el primer tramo del vídeo, antes de dar contexto a su solicitud y explicar primero quién es su padre Marcel, que no necesita presentación en Gijón, recordado por ser aquel centrocampista que jugó tres temporadas en el Sporting durante los años noventa, vistiendo en casi noventa partidos la rojiblanca, y que tras colgar las botas echó raíces en Gijón para convertirse en un vecino más. A España había llegado a finales de los ochenta, aprovechando una gira del Dinamo de Bucarest para pedir asilo, huyendo del régimen de Ceaucescu. «Mi padre tiene ELA», confirma en un momento Mario, que entra al detalle en los segundos posteriores de un día a día que conoce muy bien.

De forma más técnica explica qué le pasa a su padre. «El ELA es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Básicamente es una degeneración progresiva de las neuronas motoras de la corteza cerebral», detalla con precisión médica. Luego traza una realidad más gráfica y dura, especialmente para las personas que padecen ese terrible deterioro, más allá de sus familiares. «Para que nos entendamos, es una enfermedad que poco a poco hace que el andar, el moverte, el hablar, el tragar y el respirar se haga más difícil y, luego, imposible», relata, añadiendo que «las personas que padecen esta enfermedad se pueden atragantar en cualquier momento con su propia saliva y pueden morir».

Su regalo de cumpleaños

Por todo eso pide ayuda como «regalo de cumpleaños». Pero no solo para su padre, con el que encabeza su mensaje, sino para toda la gente que sufre de ELA. «Un donativo por pequeño que sea para que gente como mi padre y otras personas tengan un mínimo de esperanza», prolonga, facilitando el enlace de 'adelaweb.org', la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. «Lo más agobiante de esta enfermedad es que no tiene cura, no hay ninguna solución para ella. La gente que la padece vive con esa agonía de saber que van a ir empeorando poco a poco y que no van a tener ninguna solución», resume impotente.