Sporting Sporting | El Sporting pasa al ataque en El Molinón Manu García golpea un balón en los primeros instantes del último entrenamiento de la semana realizado por el Sporting en Mareo. / DAMIÁN ARIENZA José Alberto pretende que su equipo sea valiente y genere más ocasiones de gol para sumar la primera victoria del curso | El técnico mantiene la duda de quién suplirá al sancionado Nacho Méndez en un once al que regresa Damián Pérez al lateral izquierdo ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 1 septiembre 2019, 03:27

La primera victoria del Sporting en la presente temporada no debería demorarse más. Además de la necesidad que tiene un equipo confeccionado para luchar por el ascenso de sumar de tres en tres, la plantilla necesita ganar para reforzar el trabajo realizado hasta la fecha sobre los terrenos de juego.

Por segunda semana consecutiva, los hombres de José Alberto se verán las caras con su afición en un duelo en el que pretenden llevar la voz cantante desde el inicio. También de forma continuada, el técnico rojiblanco tiene una baja por sanción. Si Damián Pérez se perdió el encuentro ante el Rayo del pasado domingo, en esta ocasión Nacho Méndez verá el duelo de esta tarde (18 horas) desde la grada del estadio gijonés.

La alternativa en el centro del campo del luanquín es la gran duda que mantiene el preparador para acompañar a Javi Fuego y Manu García en la creación del juego. El pivote y el volante son dos piezas fundamentales en el nuevo proyecto rojiblanco. Si el poleso se encarga de ofrecer equilibrio al equipo y proteger la línea defensiva, la labor del ovetense es la de dar continuidad a la creación. Así lo recalcó José Alberto el viernes.

La tercera pieza en el trivote se encargaría de acompañar a Uros Djurdjevic en el ataque. Es la función que ha desempeñado Nacho Méndez en las dos primeras jornadas, en las que se le ha visto por delante de sus dos compañeros en el centro del campo. La idea del cuerpo técnico para el choque de esta tarde es la de ofrecer una imagen diferente a la que se vio ante el Rayo Vallecano.

Hace una semana, el Sporting no tuvo suficiente protagonismo sobre el campo. Estuvo a merced de un Rayo Vallecano que demostró tener mejor trato del balón que los rojiblancos. Algo que no agradó en el banquillo y propició que el equipo apenas generara peligro en el área rival.

José Alberto mantendrá la duda hasta última hora. Además de encerrarse con sus jugadores en las cuatro sesiones de trabajo que dirigió en Mareo, el técnico convocó a todos los futbolistas disponibles y no realizará los descartes hasta unas horas antes de que comience el tercer partido liguero de la temporada.

Cristian Salvador parte con cierta ventaja sobre Pedro Díaz. Los dos son los centrocampistas que más opciones tienen de sustituir a Nacho Méndez. El zamorano ya sabe lo que es jugar esta temporada, mientras que el canterano aún no ha debutado en la competición doméstica. Salvador ofrece mayor estabilidad por su corte algo más defensivo, mientras que Pedro aporta más a la parcela ofensiva.

En el caso de que el elegido sea Cristian Salvador, Manu García disfrutaría de mayor libertad de movimientos. Un hecho que podría beneficiar el juego de un organizador que necesita el nuevo Sporting para ganar peso en el último tercio del terreno de juego.

La gran asignatura pendiente del cuadro rojiblanco en el inicio de la campaña es el gol. «Necesitamos generar más ocasiones para que a los delanteros les lleguen buenos balones y así puedan marcar», aseguró José Alberto López sobre la escasa puntería demostrada por sus atacantes tanto en la pretemporada como en las dos primeras jornadas ligueras.

Por el momento, el preparador seguirá ofreciendo continuidad a Uros Djurdjevic en el ataque. La suplencia del serbio sería toda una sorpresa, aunque Álvaro Vázquez demuestra cada semana que tiene el hambre necesaria para ser el hombre referencia.

Al igual que sucedió en las dos últimas semanas, no parece que el once inicial vaya a sufrir importantes cambios. Además del obligado en el centro del campo por sanción, Damián Pérez será la segunda novedad en la alineación. El argentino debutará en El Molinón tras no poder hacerlo frente al Rayo Vallecano. Lo hará en la banda izquierda en la que estará acompañado por Pablo Pérez. El gijonés se ha ganado un hueco en el equipo a la espera de que Miguel Torrecilla logre la incorporación de un extremo zurdo en las últimas horas del mercado veraniego.

En el costado opuesto se situarán Molinero y Aitor García. Será la tercera pareja en la banda derecha desde que comenzó la Liga. El extremo, que comenzó de suplente el campeonato, es el perfil de futbolista que necesita José Alberto para realizar el fútbol deseado con el 4-3-3. Pese a que el entrenador dejó abierta la opción de variar el sistema, resulta extraño imaginar a un Sporting sin el trivote en el centro del campo después de haber trabajado dicho dibujo táctico durante toda la pretemporada.

El Sporting tiene que dar un paso al frente para mostrar su candidatura. Si El Molinón ha de ser un fortín, los rojiblancos tienen que pasar al ataque.