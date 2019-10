«Tenemos que dar un paso más fuera de El Molinón», asegura José Alberto «Tendrían que tomar cartas en el asunto y que en las fechas FIFA parásemos todos», subraya sobre las consecuencias de la convocatoria de Manu García con la sub 21 JAVIER BARRIO Sábado, 5 octubre 2019, 12:40

José Alberto puso esta mañana toda la atención en el partido de este domingo frente al Fuenlabrada, catalogándolo de «partido muy importante» porque, prolongó, «nos daría la posibilidad de seguir avanzando en nuestra idea y de conseguir la segunda victoria consecutiva, con lo que disiparíamos dudas y nos quitaría ese miedo a ganar». Observando al Fuenlabrada consideró que «es un equipo que viene con la energía del curso pasado, lo que muchas veces sucede, como nos pasó a nosotros con el filial». Y concluyó que «en su casa es un equipo fuerte, pero también nosotros tenemos la opción de jugar dos partidos esta semana y eso siempre es bueno para que el equipo compita».

Vio, además, en este desplazamiento una oportunidad de oro para que el Sporting pueda dar un paso al frente a domicilio, su talón de Aquiles este años. «Siempre cuesta más jugar fuera, pero sabemos que tenemos que mejorar y dar un paso más. Y mañana es un día muy importante para ello», anunció, deseando sobre el escaso margen de tiempo para diseñar la estrategia del partido que «la gente se haya recuperado bien del esfuerzo. Sabemos que el rival ha tenido más tiempo para prepararse, pero eso no es una disculpa».

Más contrariado se mostró al analizar la entrada de Manu García en la convocatoria de la sub 21, con el eterno debate sobre el calendario FIFA y el de la Segunda, categoría penalizada en este aspecto porque su actividad no se detiene, como sucede con la Primera, cuando hay partidos internacionales. «La Segunda es una de las categorías más importantes a nivel europeo», sostuvo de inicio, para concluir que «que nos lleven a Manu penaliza, porque es un jugador importante. Para el club es una buena noticia, pero habría que tomar cartas en el asunto y que en fechas FIFA parásemos todos y no se hace».

Más adelante, José Alberto esquivó la pregunta sobre posibles cambios en el once. «Valoramos todas las posibilidades», comentó, antes de ensalzar el partido de Cristian Salvador frente al Almería: «El otro día hizo un partido muy bueno y en algo que le habíamos pedido, que era el equilibrio. Tuvo una aportación brutal en ese aspecto. Las condiciones físicas y técnicas las tiene, porque es un superdotado, pero antes se iba a zonas a las que un mediocentro no tiene que irse y el otro día tuvo un equilibrio brutal».

En relación a la rotunda imagen que ofreció el Sporting ante el Almería, José Alberto señaló que «me satisface que la gente haya disfrutado con el juego del equipo el otro día. Estábamos en deuda de dar una alegría a la aficion». Y, remarcó, «el jueves llegó. Mañana tenemos la oportunidad de conseguir esa segunda victoria consecutiva».