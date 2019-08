Sporting | Pedro Díaz: «Tengo que luchar toda la semana y ganarme la titularidad» Pedro Díaz, en un entrenamiento del Sporting. / Arnaldo García José Alberto ensaya con el sierense junto a Javi Fuego y Manu García JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 28 agosto 2019, 13:39

«Esta semana hay más opciones de jugar por la doble amarilla de Nacho. Todavía no se sabe y no está claro. Tengo que luchar toda la semana y ganármelo». Pedro Díaz se mostró ilusionado esta mediodía, aunque prudente al mismo tiempo, con su posible titularidad el domingo, por la que lucha con Cristian Salvador. En ese sentido, José Alberto hizo hoy un ensayo con él junto a Javi Fuego y Manu García.

El mediocentro de La Fresneda, que todavía no ha debutado, reconoció que «en la pretemporada me encontré muy bien y muy cómodo en los entrenamientos. Llegué regular, pero estoy al cien por cien». Al mismo tiempo asumió con humildad su rol: «No he jugado, pero esto no es llegar y besar el santo. Hay mucha competencia».

En relación a su experiencia con Javi Fuego, con el que podría compartir centro del campo ante el Albacete, Pedro apuntó que «todos hemos aprendido mucho de él. Me grita, me mete caña y los entrenamientos son como partidos con él al lado».