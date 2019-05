Sporting Sporting | «La pelea por el 'play off' va a ser hasta el último día», aventura José Alberto José Alberto. «Igual ganamos ahora más partidos y con lo del Reus nos da para meternos. Nunca se sabe, pero no firmo nada», subraya el técnico del Sporting JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 3 mayo 2019, 12:49

«Llevamos jugando partidos de este tipo mucho tiempo y no es una novedad. El Mallorca es un rival que está en puestos de 'play off' y que está haciendo una excelente temporada. En casa se está haciendo fuerte, pero nosotros también estamos bien fuera». José Alberto relativizó hoy la importancia del choque del domingo frente al Mallorca, recordando que el desenlace va para largo y que únicamente pasado mañana «queremos hacer un partido que nos acerque a la victoria y que nos dé tres puntos más, pero quedarán más partidos». En ese sentido, el entrenador del Sporting aventuró que «de aquí al final van a ser todos los partidos igual, nadie contaba con que no ganásemos al Elche y al final empatamos. A estas alturas siempre hay sorpresas y por eso tenemos que seguir hasta el final para ver dónde podemos llegar. Creo que todo puede ser así hasta la jornada 42 porque está muy igualado. La pelea por el 'play off' va a ser hasta el último día».

También se refirió al Mallorca, un equipo que solo ha perdido dos partidos esta temporada en Son Moix. «Sigue la tendencia de la temporada anterior, con una parte importante del bloque que logró el ascenso a Segunda», señaló, ensalzando nombres como el de Budimir o el veterano Salva Sevilla. «Tienen esa ventaja de conocerse mejor y en casa están mostrando esos números que les dan para estar en esa zona alta, pero fuera de casa nosotros también estamos bien y haciendo ocasiones para intentar ganar, y solo nos falta acertar», subrayó. Más tarde desmenuzó algo más al equipo de Vicente Moreno, observando que «no va a cara descubierta a los partidos, es muy ordenado, solidario y con transiciones rapidísimas».

En un vistazo al último encuentro del Sporting, José Alberto reconoció que el partido contra el Elche había tenido dos partes muy diferenciadas y se detuvo en la primera para tratar de fortalecer las virtudes de los suyos. «Esos primeros 45 minutos los tenemos que alargar en el tiempo porque ahí vimos un Sporting dominador y capaz de imponerse al rival». Con respecto a los tocados, Ivi López, Cristian, Canella, Álvaro Jiménez, Noblejas y Dani Martín, que tampoco se ejercitaron hoy, el técnico prefirió esperar a este sábado: «Veremos mañana. Vamos a esperar y a partir de ahí tomaremos decisiones. Hay varias dudas para el domingo».

Con respecto a la banda izquierda, con posibilidades para que repita Carmona, también fue bastante hermético. Sí concedió que el balear «no estuvo mal» ante el Elche, asegurando que Traver también «lo puede hacer bien en la izquierda». Hizo un párrafo aparte con Robin Lod, que tiene opciones de regresar a la convocatoria. «El cambio de sistema posiblemente le haya quitado protagonismo, pero estamos contentos con él. Suma en la posición, independientemente de la que sea, y siempre valoramos su actuación, y para el domingo también, claro», explicó. Preguntado de nuevo por el final de temporada y los puntos necesarios para alcanzar el 'play off', José Alberto replicó que «la experiencia me dice que los cálculos no valen para nada, sino los tres puntos y ganar en Mallorca». Y no quiso firmar un desenlace con el Sporting jugándose el 'play off' con el Cádiz en la última jornada. «Igual ganamos más partidos y con lo del Reus nos da para meternos. Nunca se sabe. No firmo nada», repitió, sosteniendo que «estamos cerca, compitiendo mucho mejor que hace dos meses».