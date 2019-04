Peybernes: «La eficacia en las dos áreas es vital para nosotros» El central del Sporting asegura sobre el partido ante el Nástic que «no podemos equivocarnos porque ellos se juegan la vida» ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 17 abril 2019, 12:52

La música del vestuario se escuchaba de fondo cuando Mathieu Peybernes apareció en la sala de prensa de El Molinón. El central, que ayer no se ejercitó con el resto por molestias musculares, anunció que se encuentra «bien, algo dolorido en el isquiotibial, pero disponible».

El galo ha ganado protagonismo en el Sporting en las últimas semanas. Según el futbolista, el nuevo estilo de juego ha sacado la mejor versión de varios rojiblancos: «Ahora estamos más juntos, con un estilo más vertical. Es algo que nos viene bien a todos, la eficacia en las dos áreas es vital para nosotros».

Con la vista puesta en el Nástic de Tarragona, Peybernes avisa que «va a ser un partido difícil contra un rival que en casa es fuerte. La confianza está ahí, pero no será sencillo. El rival se juega la vida y no quiere bajar, no nos podemos equivocar».

Una vez metidos en plena lucha por el 'play off', el galo no quiere relajaciones y para ellos recuerda los orígenes de la dinámica positiva. «En el partido contra el Numancia en Soria comenzamos esta racha. Creo que desde entonces el juego del equipo nos ha ayudado a todos, pero no podemos olvidar de donde venimos».