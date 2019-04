Peybernes: «La gente del Oviedo debería usar gafas para ver los partidos»

Mathieu Peybernes se mostró crítico e irónico ayer cuando se le preguntó por la acción final del derbi, en la que el Oviedo protestó que no se le concediera gol, en una secuencia en la que Ibra cometió falta sobre el francés antes del remate. «Para mí, para todos, creo que es una falta muy clara. Entiendo que es una pena para ellos, porque era casi la última jugada. Pero hablé con Ibra y le dije que me tocó la pierna. Él me decía que sí, pero que era un choque y era gol», señaló el central en el programa 'Deportes Cope Asturias'. También comentó entre risas sobre la acción que «la gente del Oviedo debería usar gafas para ver los partidos». También se refirió a unas palabras de Ibra, quien señaló que Peybernes se había caído en esa acción porque había chocado contra «un muro». Replicó el francés: «Un muro... Vi el partido contra el Dépor, que (Ibra) se cayó contra el central del Deportivo».