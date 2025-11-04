El Sporting pierde a Kevin Vázquez las próximas semanas por una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda El club hizo oficial el alcance de la lesión del lateral vigués, que tuvo que ser sustituido en la segunda mitad del duelo ante Las Palmas

La enfermería del Sporting vive su peor momento del curso. Tras un inicio de pretemporada y de competición sin casi jugadores lastimados, más allá de Jesús Bernal y su proceso de recuperación, el club rojiblanco ha ido perdiendo en las últimas semanas a varios de sus futbolistas por diferentes dolencias físicas.

La última de ellas, la de Kevin Vázquez, se producía el pasado domingo en el duelo entre Sporting y Las Palmas en El Molinón. Corría la segunda parte cuando el lateral vigués, encargado de perseguir a Iván Gil por el frente de ataque canario, se echaba la mano a su pierna izquierda y hacía el gesto inequívoco de que no podía seguir.

Las pruebas médicas efectuadas por los servicios médicos del Sporting confirmaban ayer que el jugador del Sporting tiene una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo y que el futbolista ya había comenzado su proceso de recuperación. Todo apunta a que Vázquez se perderá al menos el próximo mes de competición, dejando a Guille Rosas como único ocupante natural del carril derecho. Curbelo, en caso de necesidad, podría ser su recambio durante este plazo. Su ausencia se suma a las de Loum, Otero, Jesús Bernal y Gaspar Campos por lesión.

Gaspar avanza en su proceso

Precisamente el extremo gijonés es de todos ellos el único con opciones reales de llegar al duelo de los rojiblancos en Mendizorroza de pasado mañana. Gaspar tuvo que abandonar el terreno de juego en el penúltimo partido en casa, ante el Zaragoza. El mismo choque en el que los rojiblancos perdieron por lesión a Juan Otero. Los dos últimos regresarán al once de Jiménez este viernes en un duelo en el que el abulense podría recuperar también al canterano sportinguista.

Gaspar completó ayer en solitario la sesión de entrenamiento en el Campo Número Dos de la Escuela de Mareo, ultimando su puesta a punto para el choque de este viernes en Mendizorroza.