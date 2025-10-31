El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo

El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés

El motivo es el escudo, que no coincide con el del club, en un guiño al primero que utilizó la entidad

J. L. G.

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:55

Comenta

Revés burocrático para el Sporting. La Liga no autoriza al club rojiblanco a utilizar su tercera equipación en el partido que el próximo viernes disputará contra el Mirandés en Anduva. La idea del club era poder estrenar este traje, diseñado con un guiño a los inicios del club y que incluye el primer escudo que tuvo la entidad. Es precisamente este elemento el que ha provocado la decisión de la patronal del fútbol ya que no figura en sus registros.

El Sporting trabaja en conseguir que esta insignia, cuyo diseño algunos atribuyen a Anselmo López, supere los procesos administrativos y pueda ser utilizado en algún otro partido de la presente temporada. El proceso de resgitro se repetirá con otros emblemas históricos de la entidad después de un estudio para determinar cuáles están figuran a su nombre y cuáles no.

La solución ahora para el partido en Anduva pasa por utilizar alguna de las varias equipaciones que Puma ha enviado esta temporada al Sporting. Está descartado utilizar otra de una campaña anterior. El traje que luzca el Sporting contra el Mirandés será de un solo uso.

