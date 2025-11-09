El Sporting, sin pólvora en la recámara

Uno de los cambios que introdujo el fútbol tras la pandemia fue la posibilidad para los equipos de efectuar cinco cambios, rompiendo con ... una de las normas que imperaba en el fútbol profesional: las tres sustituciones. La modificación de esta regla, provisional desde la segunda mitad de la temporada 2019-2020 y definitiva después, ha supuesto que los equipos redoblen su apuesta por el fondo de armario, conscientes de que prácticamente pueden modificar prácticamente a media alineación.

Coincidencia o no, el Racing –líder de Segunda– es el equipo que más goles suma en esta Segunda División de jugadores que empezaron el partido desde el banquillo: 8 de las 29 dianas de los santanderinos las han marcado suplentes. En el otro extremo de la tabla, Las Palmas y Sporting son los únicos clubes cuyos recambios aún no han visto portería en estas trece jornadas de campeonato. Para encontrar el último gol de un jugador salido desde el banquillo rojiblanco hay que remontarse al 15 de marzo, en la anterior temporada, cuando Carlos Dotor marcó en El Arcángel el tanto que supuso el 1-1 en el duelo entre Córdoba y Sporting. Rubén Albés era entonces el técnico sportinguista.

Desde entonces, la pólvora en la recámara rojiblanca sigue mojada. De hecho, de los tres nueves en primera plantilla –Otero, Amadou y Caicedo– solo el primero ha visto puerta en lo que va de Liga. Tampoco han sido capaces de acertar con el arco rival otros jugadores de ataque como Cortés o Queipo, ni Gaspar Campos cuando ha comenzado desde el banquillo. En bruto, las cifras totales de goles del Sporting no llaman la atención. Los rojiblancos llevan 18 tantos, tres más que Las Palmas y los mismos que Córdoba (ambos en puestos de promoción). Lo llamativo es que todos ellos los han convertido jugadores titulares, con Dubasin, Gelabert y el propio Otero como máximos goleadores. Esa disnoancia entre titulares y suplentes se ha hecho aún más palpable con la llegada de Borja Jiménez. En el duelo en Valladolid y en el último partido en El Molinón, ante Las Palmas, el abulense solo hizo dos sustituciones.

De nuevo, coincidencia o no, el Sporting es, tal y como reflejaba la información publicada ayer por EL COMERCIO, el equipo que más puntos está perdiendo en la recta final de los choques. Si los partidos acabasen en el minuto ochenta, los rojiblancos irían primeros. En cambio, ocupan la novena posición. Entre otras cosas, también por los problemas para manejar los marcadores a favor, que han llevado a los hombres de Borja Jiménez –y antes de Garitano– a ver como los rivales les remontaban el partido en tres ocasiones en tan solo trece jornadas (Mirandés, Albacete y Almería).

Todo ello contrasta con la situación vivida hace un par de temporadas cuando, con Miguel Ángel Ramírez al frente del equipo, los suplentes aportaron nueve tantos. El Sporting fue ese curso uno de los equipos con más contribución goleadora desde el banquillo y terminó disputando la promoción de ascenso.

Loum abre la puerta

Esta situación, y el cambio de inquilino en el banquillo, ha llevado al club a valorar diferentes vías para reforzar la plantilla, sobre todo en el flanco de ataque. En ese sentido, la lesión de larga duración de Loum permite a los rojiblancos aprovechar la ficha que el ex del Arouca va a dejar sin utilizar.

El Sporting sondea el mercado de jugadores libres, el único perfil de futbolista que podría incorporar hoy por hoy. Sin embargo, la opción más probable parece que el equipo resista hasta enero y valore entonces incorporar a algún refuerzo. Como curiosidad, los dos últimos goles de un suplente los hizo precisamente Carlos Dotor, un jugador que llegó en el último mercado de enero.