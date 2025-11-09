El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jordy Caicedo. ARNALDO GARCÍA.

El Sporting, sin pólvora en la recámara

El conjunto de Borja Jiménez es uno de los dos equipos de Segunda cuyos suplentes aún no han aportado ningún gol

Iván García

Iván García

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:51

Uno de los cambios que introdujo el fútbol tras la pandemia fue la posibilidad para los equipos de efectuar cinco cambios, rompiendo con ... una de las normas que imperaba en el fútbol profesional: las tres sustituciones. La modificación de esta regla, provisional desde la segunda mitad de la temporada 2019-2020 y definitiva después, ha supuesto que los equipos redoblen su apuesta por el fondo de armario, conscientes de que prácticamente pueden modificar prácticamente a media alineación.

