El Sporting presentará una oferta de renovación a Roberto Canella

Se esperaba algún movimiento del Sporting con Roberto Canella, que estas semanas se entrena en Mareo en los que podrían ser sus últimos días como rojiblanco después de media vida sportinguista (se unió a la base en categoría alevín), y este llegó. Según pudo saber EL COMERCIO, Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco, ya habría comunicado al agente del lateral, el exfutbolista rojiblanco José Jesús Mesas, que en breve le presentará una oferta de renovación para que la estudie, a un mes de la finalización de su contrato con el Sporting. La confirmación llega en el momento en el que los dirigentes comienzan a cuadrar los números del proyecto que arrancará a la vuelta de las vacaciones.

Hace unas cuantas semanas, cuando el equipo de José Alberto visitó Son Moix para enfrentarse al Mallorca, Torrecilla ya había anticipado al representante del futbolista la presentación de una propuesta, pendiente de ir afinando los números del proyecto. El tiempo de espera y la escasa participación del lavianés, sumado esto a la sensación que se percibía a nivel interno, parecían apuntar en las últimas semanas a que esa oferta no llegaría. Pero la confirmación ya deja a la espera de valoración al lavianés, quien no ha querido hacer mucho ruido con su situación para no interferir en el final de la temporada. «La decisión de seguir es cosa mía y del club. Ya veremos qué pasa», se limitó a comentar tras el partido frente al Albacete.

Desde el presidente Javier Fernández y el resto del consejo, hasta José Alberto, pasando por Miguel Torrecilla, han estudiado con especial cuidado la situación de Canella desde hace varios meses. En el primer tramo de la temporada se tenía claro la presentación de una oferta de renovación al lateral, de 31 años, aunque, después, con su salida del once titular tras una rotura fibrilar que le descabalgó del once, todo se enfrió. En todo este tiempo, el club ha valorado también el perfil que representa Canella, el capitán de la plantilla, quien acumula 312 partidos oficiales con el primer equipo del Sporting repartidos en doce temporadas. Su carrera solo ha experimentado una interrupción, en la temporada 2014-2015, cuando salió cedido al Deportivo de La Coruña para relajar la carga salarial del proyecto que terminó ascendiendo aquel año a Primera.

El lavianés suma 312 partidos oficiales como rojiblanco en doce temporadas «Este club me lo ha dado todo», recordó el lateral zurdo en el mes de febrero José Alberto cuenta con Pablo Pérez, quien seguirá en el futuro proyecto

El anuncio de la propuesta llega a falta de poco más de una semana para que finalice la temporada regular con el partido que el Sporting disputará en El Molinón frente al Cádiz. En principio, con independencia de qué pueda suceder, Roberto Canella podría formar parte del equipo titular, que mantendrá algunas de las modificaciones que ya se vieron en la visita del Albacete a Gijón. La tercera temporada consecutiva del Sporting en Segunda, además de la bajada en la participación del lavianés en competición, sumando 1.456 minutos en este momento, anticipan el ofrecimiento de un contrato diferente al que Canella tenía hasta este momento, con una reducción de las condiciones económicas.

El capitán rojiblanco, por otra parte, nunca ha ocultado su deseo de prolongar su carrera en el Sporting todo lo que pueda. «Estoy encantado aquí. Este club me lo ha dado todo. El fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe qué es mejor. Si quieren hablar conmigo, me sentaré, hablaremos y decidiremos», confirmó a EL COMERCIO durante una entrevista concedida el pasado mes de febrero. En los próximos días, en ese sentido, se resolverá si Roberto Canella continúa en Gijón o, si por el contrario, concluye una etapa que inició cuando llegó al Sporting en categoría alevín desde el Alcava de Pola de Laviana.

Asegurada su presencia

Al margen de la situación de Canella, el Sporting continúa planificando la próxima temporada con varios frentes abiertos, entre ellos el del poleso Javi Fuego, una complicada aspiración del club. Uno de los futbolistas que parecen tener asegurada su presencia en el futuro proyecto es el canterano Pablo Pérez. José Alberto tiene plena confianza en el mediapunta gijonés, quien, pese a no haber tenido un puesto asegurado en el once titular durante su primera temporada en el banquillo, siempre ha sido un futbolista que ha contado con minutos con el técnico. La continuidad de Pablo Pérez mantiene el ampliado listado de futbolistas con pasado en el filial que presentará la plantilla la próxima temporada.