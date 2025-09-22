El Sporting tiene previsto recurrir las dos segundas amarillas de Guille y Corredera También quiere presentar alegaciones previas ante el Comité de Competición por la cartulina de Kevin, tras la dura falta de Thalys

Javier Barrio Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

Aunque todavía tiene margen hasta mañana, el Sporting tiene previsto recurrir en este momento las dos segundas tarjetas amarillas que vieron Guille Rosas y Álex Corredera en Almería, y que provocaron las expulsiones de ambos en un encuentro marcado por la polémica. El club está examinando hoy con detalle todas las acciones, buscando armar un pliego sólido de alegaciones previas para presentar ante el Comité de Competición.

La segunda amarilla de Guille llegó en el minuto 50 del partido tras sufrir una falta de Baba y quedar tendido fuera del terreno de juego. Antes de que fuera atendido por los médicos, el lateral entró otra vez al campo y el colegiado le mostró la segunda cartulina, al entender que había dado indicaciones para que le atendieran, algo que el jugador no vio, y que, a partir de ahí, Guille no había pedido permiso para regresar.

La de Corredera llegó en el final del partido, tras aplaudir después de un ataque del Sporting. El árbitro entendió que el aplauso era una señal de burla hacia él, mientras que el mediocentro argumentó que el gesto era para Otero.

En ese recurso también se incluirá la amarilla que vio Kevin Vázquez tras sufrir una durísima entrada del brasileño Thalys en la zona de la tibia, dejándole una herida. El madrileño Manuel Ángel Pérez, árbitro del partido, interpretó sobre el terreno que la falta había sido del gallego, al que amonestó, sin que interviniera el VAR.

Temas

Sporting de Gijón