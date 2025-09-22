El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guille Rosas y Garitano, durante el entrenamiento del Sporting de este lunes. José Simal

El Sporting tiene previsto recurrir las dos segundas amarillas de Guille y Corredera

También quiere presentar alegaciones previas ante el Comité de Competición por la cartulina de Kevin, tras la dura falta de Thalys

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:09

Aunque todavía tiene margen hasta mañana, el Sporting tiene previsto recurrir en este momento las dos segundas tarjetas amarillas que vieron Guille Rosas y Álex Corredera en Almería, y que provocaron las expulsiones de ambos en un encuentro marcado por la polémica. El club está examinando hoy con detalle todas las acciones, buscando armar un pliego sólido de alegaciones previas para presentar ante el Comité de Competición.

La segunda amarilla de Guille llegó en el minuto 50 del partido tras sufrir una falta de Baba y quedar tendido fuera del terreno de juego. Antes de que fuera atendido por los médicos, el lateral entró otra vez al campo y el colegiado le mostró la segunda cartulina, al entender que había dado indicaciones para que le atendieran, algo que el jugador no vio, y que, a partir de ahí, Guille no había pedido permiso para regresar.

La de Corredera llegó en el final del partido, tras aplaudir después de un ataque del Sporting. El árbitro entendió que el aplauso era una señal de burla hacia él, mientras que el mediocentro argumentó que el gesto era para Otero.

En ese recurso también se incluirá la amarilla que vio Kevin Vázquez tras sufrir una durísima entrada del brasileño Thalys en la zona de la tibia, dejándole una herida. El madrileño Manuel Ángel Pérez, árbitro del partido, interpretó sobre el terreno que la falta había sido del gallego, al que amonestó, sin que interviniera el VAR.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  4. 4

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  8. 8

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting tiene previsto recurrir las dos segundas amarillas de Guille y Corredera

El Sporting tiene previsto recurrir las dos segundas amarillas de Guille y Corredera