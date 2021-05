Sporting Sporting | «A principio de temporada nadie daba un puto duro por nosotros, pero estamos ahí», defiende Aitor García «No estoy haciendo una temporada de la hostia, sino el equipo», sostiene el extremo Aitor García, en Mareo. / arnaldo garcía JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 14 mayo 2021, 14:03

Aitor García reivindicó este mediodía con un discurso enérgico la temporada del Sporting, quinto a falta de cuatro partidos para el final del curso regular, en el que luchará por mantener su posición en 'play off'. El extremo confirmó que ya está recuperado de las molestias con las que terminó ante el Lugo. «Las sensaciones son estupendas», dijo, subrayando sobre su falta de gol este año que «no es algo que me preocupe y no me voy a obsesionar; el equipo necesita trabajo». También añadió, en relación a la entrega del premio al 'Jugador Cinco Estrellas' que otorga la cervecera Mahou que «yo no estoy haciendo una temporada de la hostia, sino el equipo. Si yo jugara solo no ganaríamos un partido».

A partir de ahí, el extremo onubense vio el partido del lunes contra el Girona como «el más importante, porque es el siguiente», aunque, reconoció, «sabemos lo que nos jugamos y en la dinámica que viene el Girona, que es un rival fuerte, pero en noventa minutos puede pasar de todo«. A renglón seguido recordó su gol del curso pasado en Montilivi y también el ambiente que se vivió en aquel partido. »Sabía de la rivalidad que había, pero no va más allá del fútbol. Tenemos que ir a lo nuestro, que es sacar los tres puntos«.

A partir de ahí, Aitor trasladó el mensaje más reivindicativo, recordando la regularidad de la temporada del equipo. «Estamos muy enchufados, con ganas de que llegue el lunes y muy motivados. Al principio de la temporada nadie daba un puto duro por nosotros y el equipo está ahí», recordó. «Nosotros no tenemos que reivindicar nada», prosiguió, «dentro sabíamos el equipo que teníamos y que podíamos luchar por lo que estamos luchando. A falta de cuatro jornadas estamos ahí».