Sporting | José Alberto: «Se nos ha quedado cara de tontos»

José Alberto: «Se nos ha quedado cara de tontos»
«Los detalles no caen de nuestro lado. Esperemos que eso cambie porque, si no, estamos fastidiados», afirmó José Alberto López

En los gestos de José Alberto López en la sala de prensa de El Molinón asomaba una mezcla de decepción y enfado. «Creo que se nos ha quedado una cara de tontos a todos», declaró el técnico del Sporting, que vio mejor a su equipo en la segunda mitad.

«En la primera parte no hemos estado cómodos. Hemos cometido demasiadas imprecisiones y hemos caído en la trampa del Dépor, que filtraba balones por dentro. El partido estuvo parejo y no lo controlamos», admitió José Alberto. El paso por los vestuarios, en opinión del ovetense, permitió a los suyos ofrecer una versión más reconocible.

«En la segunda estuvimos mejor. Dani Giménez ha hecho intervención de mérito», recalcó el entrenador del Sporting, que se mostró contrariado por que los suyos no consiguieran una semana «matar el partido» tras verse por delante en el marcador.

José Alberto tenía grabada la última acción del partido. «En una falta que nosotros sacamos nos viene una contra de la que vienen después el córner y el penalti. Eso es lo que tenemos que mejorar», admitió el técnico del Sporting, quien cree que «los detalles no están cayendo de nuestro lado». «Quedamos con diez, interviene el VAR en la última jugada del partido... Cuando no es una cosa es otra. Esperemos que cambie, porque si no, estamos fastidiados».

Pese a la decepción por el resultado, José Alberto se mostró satisfecho por otros aspectos. «Todos nos vamos fastidiados, como es lógico, pero creo que El Molinón ha disfrutado de muy buen fútbol y así lo ha demostrado a lo largo del partido».

José Alberto subrayó la alta competitividad de la categoría. «Los equipos te exigen estar a tu mejor nivel y cuando cometes un error, lo pagas», afirmó. En ese sentido, el técnico ovetense cree que el Sporting tiene que saber «controlar mejor esos últimos minutos, porque no se nos pueden escapar dos puntos así».

El entrenador rojiblanco apostó ayer por un 4-4-2 con Álvaro Vázquez en ataque con Djuka y Manu García en la banda izquierda: «La idea ha sido la misma, independientemente del dibujo. El equipo se va asentando con el paso de las jornadas, adquiriendo mecanismos». En su opinión, ante el Deportivo se vio «un gran Sporting, que jugaba ante una presión asfixiante y no se ponía nervioso». «Es una pena que no hayamos podido conseguir los tres puntos», finalizó.

Anquela, satisfecho

Juan Antonio Anquela se mostró contento por el empate obtenido por su equipo en El Molinón. «Hemos recogido el fruto que estuvimos buscando todo el partido», apuntó el técnico del Deportivo de La Coruña.

Vídeo. Anquela se lamenta por una ocasión fallida. / Damián Arienza

«El punto sabe a justicia, a esfuerzo. El equipo no ha dejado de trabajar», destacó el entrenador jienense. Sobre el Sporting, Anquela aseguró que es «un equipo que sabe a lo que juega, tiene sus recursos y los emplea maravillosamente». «Ha jugado bien, pero creo que nosotros hemos sido mejores», concluyó.