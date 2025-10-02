El Sporting quiere que la mayor parte de los jugadores de sus filiales sean de Mareo El club permitirá que los familiares de los canteranos puedan acudir una vez al mes a ver los entrenamientos

Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez llevan varios meses al frente de la Escuela de Fútbol de Mareo, el primero como director y el segundo como responsable de captación. Cuando tomaron las riendas de la cantera del Sporting en los últimos días de mayo, David Guerra anunció cambios, después de la salida de Óscar Garro y Pedro Menéndez. «Vamos a dar un giro y a fomentar lo que los sportinguistas quieren de Mareo», afirmó el presidente ejecutivo en la presentación de los dos nuevos directivos.

Algunos de esos cambios se dieron a conocer el pasado martes a los padres de los futbolistas de la cantera rojiblanca en un acto celebrado en El Molinón y en el que se anunció que el club trabaja para contar con una amplia base de jugadores formados en Mareo en sus dos filiales. El planteamiento de la entidad es que los canteranos de la Escuela lleguen a ocupar el 80% de las fichas del Sporting C y el 70% del primer filial. Las cifras que se plantearon a los padres de los jugadores no se exponen como un cupo cerrado, sino como un «ideal» al que el club quiere aproximarse en las próximas temporadas.

Esta medida tiene mucho que ver con el aprovechamiento de la inversión en formación que se hace en Mareo, una demanda que también llegó de la afición la pasada temporada. El trabajo para llegar a estas cifras conllevará además una definición más estricta realizada a nivel interno de lo que es un futbolista formado en Mareo, ya que las casuísticas de los jugadores en estas etapas son muy variadas.

La entidad trabaja en una identidad futbolística común para todos los equipos de su cantera

Otra de las novedades que trae la nueva dirección es que los padres podrán regresar a la Escuela. Después de que se cerrasen las puertas de los entrenamientos a familiares y representantes, el club ha diseñado un calendario que ya está activo por el que se establece un día al mes para que las familias puedan ver a los jugadores entrenar.

La intención de los responsables de Mareo es que la movilidad de jugadores entre los tres equipos de la etapa de rendimiento, el juvenil de División de Honor, el Sporting C y el Sporting Atlético, se vea reducida desde la presente campaña. Desde la creación del segundo filial se han dado casos de futbolistas convocados con el Sporting Atlético que, sin disputar minutos, tenían que jugar con el C en el mismo día. El club quiere tratar de evitar estas situaciones y descuadres de plantillas. La entidad trabaja además en la creación de una identidad futbolística común para los equipos de la cantera. Lo que sí se transmitió a los padres son los valores personales sobre los que se asienta esta idea, cuestiones como la pertenencia y el respeto.

