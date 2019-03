El Sporting quiere recuperar su casa

José Alberto López calificó ayer como un lujo el poder jugar en un estadio como El Molinón. Esta tarde, a partir de las 18 horas, volverá a verse las caras con su afición. Lo hará después de acumular tres derrotas consecutivas en el que en teoría tendría que haber sido un fortín para el Sporting desde la primera jornada. «Tenemos que dar miedo en casa», comentó esta semana Isaac Cofie, un hombre que, en las últimas jornadas, ha vuelto a ganar protagonismo en el Sporting y ahora la duda es saber quién le acompañará en el centro del campo ante la ausencia de Cristian Salvador.

Con el objetivo de recuperar El Molinón e intentar recortar el distanciamiento con la afición se presenta el conjunto rojiblanco al duelo ante el Almería. Un partido más en el largo camino que le quedan a los gijoneses para terminar una temporada que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, va camino del fracaso.

A once puntos del 'play off' de ascenso, José Alberto pretende dar continuidad a la victoria cosechada hace una semana en Soria. Esa que despejó los fantasmas a un grupo de futbolistas que sucumbieron a un duro mes de febrero en el que tan solo sumaron tres puntos en los cuatro duelos que disputaron y que les despidió de la lucha por el ascenso.

Los almerienses acumulan casi cuatro meses sin perder lejos de su estadio

Salvo un milagro, el cual no se puede descartar porque en el mundo del fútbol siempre hay margen para las sorpresas, los rojiblancos quieren lavar la imagen ofrecida hasta el momento en una competición en la que no han encontrado el rumbo pese al cambio de entrenador. Los tres puntos sumados en Los Pajaritos han cargado de confianza a un vestuario que necesitaba romper la dinámica negativa de resultados a la que les llevó las derrotas sucesivas ante Osasuna, Las Palmas y Rayo Majadahonda.

Pese a que el entrenador comentó en más de una ocasión que su manera de trabajar no le suele llevar a tener una alineación tipo, parece que esta tarde se verá un equipo que tan solo variará por obligación respecto al que venció en Soria. La permuta será la de Cristian Salvador, que el pasado domingo vio la quinta cartulina amarilla del curso y deberá de cumplir un partido de sanción al igual que Pablo Pérez, que también será baja por acumulación de tarjetas.

La ausencia del zamorano deja abierta la puerta de la titularidad a tres hombres. André Sousa, Nacho Méndez y Hernán Santana son las alternativas que maneja el cuerpo técnico para acompañar a Isaac Cofie en la sala de máquinas del equipo. En principio, parece que el portugués tiene más opciones que sus dos compañeros para regresar al equipo, aunque la opción de Nacho Méndez (una de las apuestas de José Alberto) depende del nivel físico en el que se encuentre después de haber salido recientemente de una lesión.

El centro del campo es la principal incógnita horas antes de un choque que puede acabar de enterrar las opciones rojiblancas. Una vez más, el entrenador esconde sus ideas de cara al duelo del fin de semana, aunque todo hace indicar que los hombres que consiguieron romper la racha negativa de resultados sean los que esta tarde salgan al verde de El Molinón para intentar romper la mala dinámica en casa.

Babin sigue con la recuperación de su lesión muscular igual que Canella y Blackman. Los tres serán baja esta tarde. Álex Pérez y Mathieu Peybernes formarán en la zaga con Geraldes y Molinero en los laterales ante un Almería cuyo fútbol es muy del agrado de entrenador asturiano..

El buen hacer de Álex Alegría ante el Numancia, con gol y asistencia, son motivos más que suficientes para que el extremeño repita en la alineación de José Alberto. La presencia de Djurdjevic resulta innegociable para el técnico por lo que el sistema podría volver a ser el 4-4-2 con Aitor y Carmona en las bandas. El extremo andaluz se ha recuperado de sus molestias físicas y finalmente entró en una convocatoria a la que podrían retornar Ivi y Robin Lod tras dejar atrás sus respectivas lesiones.

Enfrente estará el Almería. Un equipo que llega a Gijón después de haber doblegado al Zaragoza en La Romareda. Después de acumular casi cuatro meses sin perder a domicilio, los andaluces, que viajaron ayer a Gijón, pretenden no perder el tren del 'play off' de ascenso al que han optado tras sumar 10 de los últimos 12 puntos en juego. Su técnico, Francisco Javier Fernández, cuenta con la totalidad de su plantilla para el choque y la lógica invita a pensar que no realizará demasiados cambios en el equipo que ganó en La Romareda.

La paciencia y tranquilidad que solicitó Javier Fernández al proyecto, en la entrega de las insignias de oro a los socios de honor, llegará siempre que los resultados acompañen y que la imagen del Sporting mejore en lo que resta de temporada. El primer paso es vencer al Almería, el resto ya se verá con el paso de las jornadas.