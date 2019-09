«Asumo las críticas con naturalidad y tranquilidad» José Alberto, en la sesión matinal de ayer, en Mareo. / JUAN C. TUERO José Alberto rebaja la presión y recuerda que «tan solo llevamos seis partidos y quedan muchos puntos por jugar» | «No podemos esperar a ir por debajo en el marcador para ir a buscar los goles», advierte el técnico A. MAESE GIJÓN. Domingo, 22 septiembre 2019, 02:16

La semana está siengo agitada para José Alberto. Sin apenas tiempo para preparar el duelo ante el Racing, el técnico aseguró estar «tranquilo» en la previa de un encuentro en el que necesita ganar para cambiar la dinámica de resultados y de juego de su equipo.

El entrenador asume la derrota ante Las Palmas, si bien precisó que «se pueden sacar cosas positivas». Entre ellas, José Alberto se quedó con la reacción de sus futbolistas tras el gol, aunque lamentó que «se produjera en los instantes finales». Es por ello que el ovetense desea ver al equipo «con ese atrevimiento desde el primer minuto», principalmente porque «no podemos esperar a ir por debajo en el marcador para ir a buscar los goles».

Tanto él como el vestuario intentan evadirse del entorno. Suele suceder cuando las cosas no van bien. Pese a que intentó evitar dar su opinión sobre las dudas generadas en el sportinguismo en las últimas semanas, el técnico respondió con naturalidad cuando se le preguntó por las críticas. «Aquí se criticó a Preciado y a Abelardo, cómo no me van a criticar a mí», recordó. Además, explicó que «las críticas van en el cargo y las acepto con naturalidad y tranquilidad».

Consciente de que «a los profesionales nos hacen buenos los resultados», José Alberto busca el equipo más competitivo para vencer al Racing de Santander. Para ello espera que sus futbolistas «cambien el chip». El cuerpo técnico quiere ver a jugadores que se atrevan sobre el terreno de juego y sepan gestionar la presión: «Tenemos que soltarnos a la hora de ir a por la portería rival, creo que es algo mental».

El irregular inicio protagonizado por el Sporting, con seis puntos en las seis primeras jornadas, no parecen inquietar a un técnico que recordó que «esto no ha hecho nada más que empezar, tan solo llevamos seis partidos y quedan muchísimos puntos por disputarse».

Además, José Alberto explicó que «no tiene que ser preocupante porque es un proyecto nuevo. Con el máximo cuidado y la máxima exigencia trabajamos para ir a más, y es algo con lo que tenemos que convivir».

Por último, dejó un mensaje al vestuario. Primero recalcó que «siempre trabajamos para ganar, no entrenamos especialmente para vencer al Racing porque es lo que siempre hacemos». Tras sus palabras dijo que «tenemos que ser valientes y conscientes de que la competición es muy complicada. Solo con la camiseta no se ganan los partidos».