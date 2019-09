Sporting Un triunfo en El Molinón para recuperar el pulso La mala imagen ofrecida ante Las Palmas dejó tocado a un Sporting que quiere ganar al Racing para liberar tensiones | José Alberto maneja la posibilidad de volver al sistema con el que inició la Liga y ofrecer mayor libertad a Manu García ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 22 septiembre 2019, 02:18

El viento sopla en contra para el Sporting. El comienzo de la Liga no está siendo el esperado por nadie. Después de que el conjunto rojiblanco sumara seis puntos en las seis primeras jornadas, la preocupación va en aumento no solo por los resultados, sino también por el pobre juego ofrecido sobre el verde.

A la ausencia de protagonismo en la parcela ofensiva del cuadro dirigido por José Alberto López, hay que añadir la falta de ideas cuando el balón está en su poder. El técnico se sació de comentar públicamente durante el verano cuál es su estrategia de juego: dominar los partidos con la posesión de la pelota y jugar la mayor parte del tiempo en campo contrario. Dos requisitos innegociables para él, pero hasta la fecha el plan establecido no ha funcionado en los choques que han disputado tanto en El Molinón como fuera de casa. Dicha propuesta podría variar de nuevo el sistema para dar mayor libertad a Manu García.

Esta tarde, a las 18 horas, el Racing de Santander visita Gijón con el apoyo de un millar de seguidores, que acompañarán al equipo cántabro en su batalla ante un Sporting sediento de victorias para templar los ánimos y liberar tensiones.

La imagen ofrecida ante Las Palmas el jueves no ha dejado indiferente a nadie. Si el duelo ante el Deportivo convenció a unos y desiluionó a otros, esta vez la sentencia fue unánime. Al equipo le falta valentía para buscar la portería rival y tener más opciones de que los delanteros, ausentes por el momento, puedan gozar de oportunidades para aumentar el pobre registro de un gol en los seis encuentros disputados del campeonato doméstico.

Por ello, el preparador busca un revulsivo en el ataque y este tiene nombre y apellidos. El cuerpo técnico, conocedor de la calidad de Manu García, maneja la opción de liberar al canterano de tareas defensivas para que sea el encargado de conectar con los hombres de ataque. Tras actuar junto a Fuego y en la banda izquierda, el flamante fichaje del Sporting podría participar por detrás del delantero para tener mayor contacto con el balón.

José Alberto aseguró ayer en Mareo, tras el último entrenamiento de la semana, que no tenía seguro el equipo que utilizará ante el Racing. Entre ayer por la tarde y esta mañana terminará de decidir quiénes saltarán al terreno de juego para competir ante un público que espera impaciente la reacción.

No parece que la línea defensiva vaya a sufrir importantes cambios. La duda se encuentra en la banda izquierda. Si Damián Pérez, que ayer no se entrenó con el grupo, está disponible actuará en el perfil zurdo. En el caso de que su tobillo no le permita salir al campo, Molinero volverá a participar junto a Babin y Unai Medina ocupará el costado derecho para jugar más próximo a Marc Valiente, que en la última cita desplazó a Borja de la titularidad.

La participación de Javi Fuego por delante de la defensa parece intocable, aunque no sería descartable que pueda tener descanso y su lugar lo ocupe Cristian Salvador. El centro del campo es la zona que más dudas genera a la hora de confeccionar la alineación. Una semana más, Pedro Díaz y Nacho Méndez pugnan por liderar al equipo en la medular y una de las hipótesis es que Pedro pueda regresar al equipo tras la discreta actuación de Nacho Méndez ante Las Palmas.

La titularidad de Manu García no corre peligro, ya que José Alberto necesita de su fútbol para superar el bache en el que se encuentra inmerso el equipo que vivió una odisea para regresar de Las Palmas. El equipo llegó ayer después de hacer noche en Madrid, donde había perdido el viernes el enlace del vuelo para Asturias por culpa de una inesperada tormenta. Si la decisión es la de jugar con el 4-4-2, Manu participará en la izquierda, de regresar el 4-3-3 lo hará más cerca del área rival.

Aitor García puede ser la gran novedad en el once. El equipo necesita velocidad y hoy podría gozar de una nueva oportunidad para ser titular y recuperar así el dibujo con dos futbolistas específicos de banda.

En cuanto al ataque, Djurdjevic continuará como referencia, pero Álvaro Vázquez podría ser relegado al banquillo. Su rendimiento como titular no ha sido el esperado y José Alberto podría situar en el once a Pablo Pérez, de lo poco salvable el jueves. El Racing regresa a Gijón con el ánimo de pescar en río revuelto y conseguir su primer triunfo a domicio del curso.