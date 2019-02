Aitor García: «Hasta el 9 de junio aquí no se puede dar nada por perdido» El exjugador del Rayo Majadahonda asegura que «tenemos que agobiar al Rayo», pero «no precipitarnos como ante Osasuna» JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 21 febrero 2019, 13:13

El vestuario, que mantuvo, una reunión ayer con José Alberto, tiene entre ceja y ceja el partido del domingo ante el Rayo Majadahonda. «Hasta el 9 de junio no se puede dar nada por perdido», aseguró Aitor García, ex del conjunto madrileño, quien mandó un mensaje ambicioso tras el entrenamiento. «Vamos a empezar por el domingo», prosiguió, centrado en la cita del fin de semana, antes de rematar cuando se le comentó que nadie había remontado nueve puntos con el 'play off' en Segunda: «Si no lo ha conseguido nadie, vamos a intentar ser los primeros».

De vuelta al domingo aseguró que «va a ser un partido clave», recordando sobre su reciente pasado en el Rayo Majadahonda que «será un partido bonito y especial, pero eso no quita para que vayamos a por los tres puntos», considerando que hay que afrontarlo con una mentalidad fría: «Tenemos que salir con calma y no precipitarnos como ante Osasuna. Son noventa minutos y tenemos que agobiar al rival, y que vea lo que son noventa minutos aquí».