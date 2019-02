Crisis total en el Sporting DAMIÁN ARIENZA El Rayo Majadahonda gana en su primera visita de su historia en El Molinón ANDRÉS MAESE Gijón Domingo, 24 febrero 2019, 14:13

El segundo proyecto de Miguel Torrecilla va camino de un fracaso en mayúsculas. Salvo un milagro, el Sporting despide la temporada en febrero, a falta de cuatro meses para que termine el curso, inmerso en una crisis de identidad.

El Rayo Majadahonda, que visitaba por primera vez en su historia El Molinón y que se encuentra en plena lucha por no desdecender a Segunda División B, puso la puntilla a un Sporting que deambula por la categoría de plata sin pena ni gloria. El equipo madrileño sacó los colores a un grupo de futbolistas que no han dado la talla en ningún momento de la campaña.

2 Sporting Mariño; Geraldes, Álex Pérez, Babin (Sousa, m. 33), Cordero, Cristian Salvador, Cofie, Lod (Pablo Pérez, m. 58), Carmona, Aitor (Alegría, m. 58) y Djurdjevic. 3 Rayo Majadahonda Basilio, Luso, Galán (Andújar, m. 92), Verdés, Benito, Varela (Morillas, m. 67), Verza, Óscar, Aitor, Iza y Héctor (Romero, m. 50). Goles: 0-1: m. 33, Aitor. 1-1: m. 47, Sousa. 1-2: m. 51, Verdés. 1-3: m. 55, Aitor. 2-3: m. 88, Álex Alegría. Árbitro: Domínguez Fernández (Andaluz). Amonestó a los locales Cordero, Sousa y a los visitantes Iza, Verdés, Luso, Basilio. Incidencias: partido disputado en El Molinón ante 17.296 espectadores.

José Alberto López preparó un partido en el que Cofie y Lod recuperaron la titularidad para darle solvencia al Sporting en la medular, pero su plan no sirvió para nada. El ghanés apenas aporta fútbol en la creación y defensivamente cumple, pero ante un rival inferior, sobre el papel, los rojiblancos tienen que ser más ambiciosos en El Molinón.

Si el entrenador no da con la tecla, los jugadores que llegaron a Gijón para marcar las diferencias siguen sin hacerlo porque no lo han hecho nunca, por mucho que el director deportivo no muestre arrepentimiento por ninguna de las catorce contrataciones que firmó esta temporada.

El duelo fue intenso con un Sporting espeso. Lento en la creación y desdibujado en defensa. Un caos en la línea trasera de la cual se aprovechó el Rayo Majadahonda. Aitor fue el hombre que adelantó a los madrileños tras un contragolpe de libro. De los que habitúan los rivales del Sporting cuando el equipo tiene un saque de esquina a favor.

El delantero marcó un auténtico golazo por la escuadra ante la mirada de Diego Mariño, que no pudo hacer nada. El meta vio como se colaba el balón por su izquierda, pero minutos antes habñia visto como un remate del propio delantero lo repelía el poste. Aitor, el bueno, la estaba liando en El Molinón.

Un minuto después, Babin tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. El peor percance posible para José Alberto, que retrasó a Salvador para darle entrada a Sousa en el centro del campo. El caos se apoderaba de un estadio harto de ver siempre el mismo espectáculo.

El segundo tiempo comenzó con un gol esperanzador. El que se encontró Sousa tras un centro que tocó en Verdés y que pilló por sorpresa a Basilio, que no pudo evitar el empate del Sporting. El partido tomaba otro color.

Lo que pocos esperaban es que Verdés marcara cinco minutos después tras un saque de esquina. Un nuevo error defensivo en una acción a balón parado le costaba un gol a los rojiblancos. Y mucho menos que Aitor, volviera a dejar su sello en El Molinón para ampliar el marcador.

Con los jugadores perdidos, el entrenador sobrepasado por la situación y Miguel Torrecilla sacando pecho por su trabajo al frente de la dirección deportiva, todas las miradas se centran en el palco.

El duelo ante el Rayo tiene que significar un antes y un después en el Sporting. Los máximos responsables han de tomar las riendas de la entidad para buscar los mejor solución en un futuro inmediato. La parcela deportiva es un desastre. Ni catorce fichajes ni dos entrenadores han sido capaces de estar a la altura de un club como el Sporting.

Síguenos en