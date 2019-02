Sporting Sporting | «No nos vamos a rendir nunca», promete Carlos Cordero Carlos Cordero, jugador del Sporting, en Mareo. / ARNALDO GARCÍA José Alberto se reunió esta mañana con los jugadores para analizar el momento que está viviendo el equipo JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 20 febrero 2019, 13:09

José Alberto se reunió esta mañana con los futbolistas del Sporting justo antes del entrenamiento matinal en Mareo para analizar el momento del equipo, que el domingo se enfrenta al Rayo Majadahonda. «Nos ha dicho que sigamos trabajando y que no podemos bajar los brazos, que esto es un sube y baja», explicó Carlos Cordero, añadiendo que «estamos a una gran distancia del 'play off', pero no nos vamos a rendir nunca. Vamos a intentar sacar los tres puntos ante el Rayo Majadahonda».

Ivi López, por otra parte, no tomó parte en el entrenamiento por unos problemas en los isquiotibiales. Tampoco participó Canella, Nacho Méndez y Blackman, que corrió al margen del grupo.

El que sí se entrenó fue el francés Peybernes, que participó en el inicio de la sesión, pero luego, con la disputa del partidillo, hizo un trabajo específico con Rubén Biempica. El central se mantiene como seria duda para el choque por un golpe intercostal.

