Pablo Pérez: «El VAR no nos está beneficiando mucho»

A vueltas con el VAR. En el primer entrenamiento de la semana todavía estaba muy presente la resaca del videoarbitraje, en un partido muy marcado por las decisiones arbitrales y los parones, dejando al Sporting otra vez con un futbolista menos durante media hora. «El fútbol está cambiando y hay que adaptarse, pero el VAR no nos está beneficiando mucho«, comentaba esta mañana Pablo Pérez, titular otra vez en el once.

«Lo que más nos confunde es el criterio. Nacho le da en el pecho a un rival y esa jugada no es para segunda amarilla. Luego hay otras acciones. Me hacen penalti y ni lo revisan. Mario (Suárez) sin querer me clava los tacos en el pecho. Es sin querer, pero a Damián le sacaron roja en Gerona y tampoco fue queriendo», recordaba el mediapunta, que trazaba una visión más global de este arranque con el VAR: «Hay muchos partidos en los que los equipos se están quedando con uno menos casi sin dar una patada y no se entiende muy bien».

Preguntado por la jugada polémica con Advíncula, el capitán rojiblanco aseguró que «me arrolla, no sé si dentro o fuera. Me dicen que dentro, pero el árbitro ni la revisa». Lejos del VAR se mostró encantado con la ovación de El Molinón, insistiendo en que «tener continuidad es la clave». Y concluyó que «hemos sacado un punto contra un gran rival, aunque queríamos los tres, pero tenemos que hacer buenos estos dos puntos en el siguiente partido».