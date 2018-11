La reconquista de El Molinón

Roto el gafe del viajero, extendido a siete interminables meses, José Alberto quiere dar ahora el segundo paso dentro de su plan. Uno tan simbólico como necesario, verbalizado con sus futbolistas de puertas para dentro porque puede propiciar el reenganche en la clasificación: reconquistar El Molinón, de uñas en todo el tramo final de la 'era Baraja'. El deterioro del proyecto que capitaneaba el entrenador vallisoletano, discutido ya desde Riazor, se desbocó a raíz de la derrota frente al Rayo Majadahonda, pero, sobre todo, en la posterior visita del Reus, resuelta con un empate agónico sobre la bocina.

Ahí comenzó a descoserse la relación entre el equipo y su hinchada, escocida por lo visto en el Wanda y que aquel día, antes del inicio, ya había recibido al once con silbidos durante la liturgia del himno. Hacía años que no se producía una situación así, síntoma de que algo no marchaba bien. Encima, a El Molinón, insobornable en la mayor parte de la etapa de Baraja en Gijón, dejaron de salirle las cuentas en esa jornada. Los números ya no cuadraron. El proyecto se desplomó.

El descenso del Sporting en la clasificación se explica muy bien con la terrorífica dinámica del proyecto a domicilio, pero desde el choque frente al Reus esta encontró un peligroso apoyo en los partidos de El Molinón. De la última victoria rojiblanca en casa, ante Las Palmas, se cumplirán pasado mañana dos meses. En ese tiempo, el equipo ha levantado el pie, cediendo tres empates.

Dos de ellos, encima, se engancharon con los dedos en los últimos segundos de dos partidos. Marcó Carlos Carmona de penalti en la prolongación (90+4) ante el Reus (1-1) y repitió el balear en la última jugada del duelo frente al Málaga (2-2). El sábado, en el careo ante el Tenerife, el Sporting tiene la oportunidad de resarcirse y reconciliarse con su gente, además de encadenar su segunda victoria consecutiva y subir en la tabla.

Desde que José Alberto recibiera un mensaje de móvil que le anticipaba el mando tras la derrota en el Carlos Tartiere, avanzada la noche del sábado 17 de noviembre, el técnico siempre tuvo claro que entre sus principales tareas figuraba en un lugar muy destacado la de recuperar el favor de El Molinón. Así lo expresó en sus charlas con el club. José Alberto conversó sobre ello en aquellas primeras horas con el presidente Javier Fernández y algún consejero más. Había que recuperar la complicidad del sportinguismo.

Para ello, no obstante, también había que ofrecer un espectáculo diferente. El equipo «atrevido, vertical y eléctrico» que prometió en la presentación de forma muy intencionada el entrenador de La Fresneda, que conoce como nadie el vigoroso efecto de El Molinón. Hasta la jornada siete, con la victoria ante Las Palmas, el Sporting había sumado en su campo el 90% de los once puntos que contabilizaba en total. Desde la cita del Reus únicamente pudo rebañar tres puntos de nueve ante su afición.

La tensión de El Molinón, alimentada sobre todo porque el fútbol del equipo encanijó de forma notable, llegó con hilo directo a los rivales de la categoría. Hubo entrenadores, como José Ramón Sandoval con el Córdoba, que dieron instrucciones claras a sus futbolistas en la caseta sobre lo favorecedor que sería para ellos el ambiente si lograban conservar la posesión el mayor tiempo. Y así fue. Pronto la impaciencia del sportinguismo se tornó en malhumor.

Muñiz, mermado por ocho bajas con el Málaga, planteó un partido menos especulativo desde lo social y más táctico. Le cortó el riego al equipo de Baraja acumulando mucha gente por dentro, sabedor del déficit de fútbol exterior que padecía el Sporting, y con una determinación más grande en ataque. El mosqueo también se extendió por la grada, que clamó por la subida de José Alberto.

Segundo peor registro

Junto al inicio del curso 2012-2013, el Sporting encadena en estas quince jornadas el peor registro como local de sus cinco últimas temporadas en Segunda. Hace seis años solo fue capaz de sumar once puntos en El Molinón de los dieciséis que contabilizaba en la clasificación. Ahora lleva trece de dieciocho. José Alberto quiere resucitar de nuevo la solvencia del Sporting como local desde este mismo sábado, estimulando con una buena imagen la fiereza que hasta no hace mucho tiempo mostraba el estadio con el visitante.

