Sporting | El club rectifica y amplía el crédito de José Alberto hasta el sábado

A las 11.15 horas, después de que los porteros iniciaran su entrenamiento específico en el número 5 de Mareo, José Alberto salía por la puerta del vestuario tras un fin de semana muy complicado en el plano personal. El viernes y sábado estaba bastante abatido, pero ayer reaparecía con aires renovados, escoltado por Fran Albert y Arturo. Más entero y relajado que el viernes, y centrado en la semana, anticipando que muy posiblemente el sábado tendría ante sus ojos una última oportunidad para remontar el vuelo tras la confirmación que recibiría a mediodía desde el club. Una bola extra, que preparará toda la semana a puerta cerrada, con capacidad para cambiar su destino. Hasta ese momento, aunque el tiempo y la vuelta a los entrenamientos jugaban a su favor, su futuro estaba en el aire.

A primera hora del lunes, de hecho, aún había alguna duda sobre la forma de proceder. Finalmente se impuso el criterio de Javier Fernández, el presidente del Sporting, quien no estaba dispuesto a activar el relevo si no había una opción de garantías. Tampoco se quería optar por una fórmula interina, como la que representó en el pasado Iñaki Tejada o, sin ir más lejos, la que mostró el Tenerife (dio el mando a su director de la cantera) que pasó hace unos días por El Molinón. Finalizada la sesión de ayer, José Alberto accedió a las oficinas, donde ya se encontraban el presidente rojiblanco, Javier Martínez, Miguel Torrecilla y Joaquín, quien se estrenó en su nuevo cometido a la vuelta de una jornada de entrenadores a la que asistió en Murcia. Luego llegó Fernando Losada, con Ramón de Santiago de viaje. El director deportivo, que salió del edificio al mismo tiempo que el técnico media hora después, oficializó la continuidad de José Alberto. Hasta Anduva. No empeñó su palabra más allá. «No hablamos de situaciones que no están ahora mismo en nuestras manos. Lo que ocurra en Anduva no lo sabe nadie», dijo.

Pese a la explicación que ofreció ayer Miguel Torrecilla, difícil de encajar en la realidad de los últimos movimientos del Sporting, el sábado y el domingo fueron días de consultas para el club en la búsqueda de un posible sustituto para José Alberto. Incluso en los días previos al partido contra el Tenerife se tanteó la situación de algún entrenador que estaba pendiente del mercado de Primera. «No hay ninguna valoración en cuanto a cambio de entrenador», regateó ayer el director deportivo, quien aseguró que «en ningún momento» se había valorado la destitución de José Alberto en estos días. Aunque fue un tema que estuvo sobre la mesa del consejo todo el fin de semana. El relevo en el banquillo estuvo muy, muy cerca.

A partir de ahí, cerrada la puerta de Francisco -el que más gustaba-, el club tanteó el domingo por la mañana a un conocido técnico, pero sin que el contacto evolucionase hacia una negociación verdadera, quedando esta posibilidad anulada. Según fuentes consultadas, Miguel Torrecilla también se trasladó durante la jornada a una comunidad cercana a Asturias para hablar con otro entrenador de los que tiene en cartera. Otra alternativa más que se estudió y no prosperó fue la de Javi López, ayudante de José Alberto en este momento y un preparador respetado en el fútbol profesional. No había muchas más opciones en un primer nivel.

Perfiles de menos consenso

En un segundo plano, el club sí ha manejado distintas posibilidades a través de ofrecimientos y tanteos. Y las ha podido cerrar en algún momento del fin de semana. No lo ha hecho porque, a diferencia de los candidatos que pulsó en las primeras horas, estos perfiles generan más debate y menos consenso en el club sobre su encaje dentro del proyecto, sin estar totalmente descartados. El Sporting controla un listado de profesionales que se eleva a treinta o cuarenta entrenadores, teniendo en cuenta los que están en activo y gustan, y otras posibilidades.

A la falta de quórum sobre estos últimos se suman los condicionantes económicos. El Sporting parece dispuesto a hacer un nuevo esfuerzo en este mercado invernal -cuenta con una partida para ello-, pero la llegada de un nuevo entrenador y el despido de José Alberto influirían en ello. El Sporting también buscó un equilibrio entre el perfil del entrenador y las demandas de futbolistas con las que llegaría.

Al margen de todo esto ha estado José Alberto, quien tuvo ayer su primer contacto con el club tras un día y medio de desconexión junto a su familia. El Sporting mantuvo su primera comunicación con el técnico este lunes. Desde el club, no obstante, explican que el todavía entrenador rojiblanco siempre ha sido conocedor de las gestiones que se estaban realizando. En cualquier caso, lo que parecía un despido cantado del técnico del Sporting se ha convertido ahora en toda una oportunidad para José Alberto.

De hecho, el técnico llegó ayer con fuerza a Mareo, dispuesto a exprimir al máximo su última oportunidad, que le llegará el sábado en Anduva (16 horas) ante el Mirandés. Si el Sporting no gana es difícil de creer que no se avance en alguna alternativa, pero si el equipo logra la victoria, José Alberto salvaría una situación extrema.