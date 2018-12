El Sporting recupera el protagonismo Cuatro jugadores moldeados en Mareo valoran la progresión tras el relevo en el banquillo | «Desde que llegó José Alberto se ve un equipo que va a ganar; la idea es que sean los rivales los que se preocupen», expone Juan Muñiz IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Sábado, 29 diciembre 2018, 01:48

Cinco partidos en su estreno en las traicioneras tablas de Segunda División han permitido a José Alberto López modificar el rol del Sporting en el reparto de la categoría de plata del fútbol español. El conjunto gijonés ha pasado de secundario ensombrecido a protagonista en poco más de un mes, en el que el joven técnico ha logrado su propósito inicial de contagiar el optimismo con el que asumió el mando de la primera plantilla rojiblanca.

«Es un equipo que se preocupa más de sí mismo que de los rivales. La idea que tiene es que sean los rivales los que se preocupen del Sporting», sintetiza sobre el cambio en el estilo de juego Juan Muñiz, que en la última jornada antes del parón navideño fue testigo directo de ese regreso sportinguista al centro de la escena. «A los cinco minutos ya habían rematado una al palo», recuerda el centrocampista del Lugo sobre el autoritario inicio gijonés en Anxo Carro, donde como precisa «normalmente suele ser al revés» y son los visitantes los que tienen que sobreponerse al primer arreón local.

«Desde que llegó José Alberto se ve a un equipo que va a ganar, independientemente de que sea en El Molinón o fuera de casa, como la semana pasada o en Granada», expone el jugador formado en Mareo acerca de la metamorfosis sportinguista, surgida a raíz del relevo en el banquillo. Un punto de inflexión que comprobó sobre el césped Sergio Álvarez gracias al doble reencuentro con su exequipo.

La eliminatoria de Copa del Rey ante el Eibar se inició a las órdenes de Rubén Baraja, que encarriló un billete para los octavos de final del torneo sellado en la tercera parada del camino rojiblanco con nuevo guía. «En los dos partidos que jugaron contra nosotros me pareció que el equipo estuvo bien. Los resultados en los últimos partidos del Sporting de Baraja no eran los que necesitaba el equipo y cuando ocurre una situación así lo normal es que se cambie de entrenador. Con José Alberto se ha retomado esa buena dinámica y estamos viendo un equipo muy competitivo», expone el antiguo portador del brazalete sportinguista, con la esperanza de que el club en el que desarrolló su trayectoria formativa «consiga estar arriba a final de temporada». «Pienso que la idea va bien encaminada», precisa Juan Muñiz sobre una progresión que ha permitido incrementar el bagaje ofensivo sin que implique el aumento de la vulnerabilidad en la retaguardia.

Imbatido en sus dos últimos desplazamientos, el Sporting ha encadenado por primera vez esta temporada tres jornadas con el candado instalado en su portería. «Los centrales, sobre todo Babin, están haciendo un buen trabajo. Si se cuenta con una defensa sólida, ayuda a que se esté cambiando la dinámica y que desaparezca ese nerviosismo que pudiese llegar con el equipo en la mitad baja de la tabla», explica con pleno conocimiento de la materia defensiva el zaguero formado en Mareo Borja López. Siempre que la agenda deportiva del Hajduk Split no implica coincidencias, sigue la evolución del conjunto de su ciudad desde la distancia. A miles de kilómetros, como el mediocentro del Qarabag Míchel.

«Me he enterado de lo que ha pasado. Al principio no iban muy bien y entra ahora un entrenador. Jugó conmigo, es muy amigo mío y espero que le vaya muy bien, como le está yendo ahora», señala el centrocampista lenense sobre el prometedor arranque de José Alberto, con notables cambios en el guión. «Da la impresión de un equipo al que no le quema tanto el balón y se ve más sólido, más compacto. Al final, con los resultados favorables que se están dando, también ayuda a mejorar el juego», expone Borja López, con el deseo de que el Sporting «siga igual de bien» para que «a final de temporada se pueda meter en 'play off'».

«Lleva once puntos de quince, que son de estar arriba, y es normal que la gente esté así», indica Juan Muñiz sobre el rebrote de ilusión en El Molinón. Una reconciliación con el equipo a la que además del remozado juego, más atrevido que especulativo, ha contribuido la confianza aportada desde el cuerpo técnico a jugadores formados en las categorías inferiores del club. «Está intentado poner a gente de la casa con continuidad, como por ejemplo a Nachín (Méndez), y eso a la gente le engancha», apostilla el jugador del Lugo, que apunta al crecimiento del fino centrocampista luanquín igual que sus excompañeros Borja López y Sergio Álvarez.

«Gente como Nacho, Cristian (Salvador) o el propio Cordero están rindiendo a buen nivel. Es cuestión de darle la oportunidad y continuidad a los chavales. El nivel lo tienen, porque ya lo llevan demostrando varios años en el Sporting B», sostiene el pivote del Eibar, que ofreció su mejor rendimiento en El Molinón bajo las directrices de Abelardo, un técnico de la base promocionado para encabezar la lucha a contrarreloj por recuperar su sitio en la élite del fútbol nacional. «Siempre que sube un entrenador del filial al primer equipo da moral a los chavales que están en el B, que ven posibilidades de entrar en entrenamientos y poder debutar. Son los casos que se están dando ahora y se ve que muchos tienen calidad para poder hacerlo», argumenta Borja López, que mantiene el contacto con sus excompañeros Canella, Carmona y Pablo Pérez. «Están ilusionados con los resultados favorables que se están dando», confiesa el central gijonés. «Se ve un equipo valiente y espero que sigan así», indica Juan Muñiz, esperanzado con un equipo que ha reavivado su candidatura a la zona alta de la tabla.