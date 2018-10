Rubén Baraja: «No creo que nadie haga más autocrítica que yo» Rubén Baraja. / ARNALDO GARCÍA El técnico habla de «minicrisis» para referirse al momento que atraviesa el equipo A. MAESE GIJÓN. Sábado, 13 octubre 2018, 03:18

Rubén Baraja protagonizó una de las comparecencias más sinceras en lo que va de temporada. El técnico se mostró preocupado por la situación en la que se encuentra su equipo, pero sin dramatismos. «No creo que nadie haga más autocrítica que yo», afirmó el preparador.

El entrenador del Sporting admitió errores. No ocultó la pobre imagen ofrecida el pasado lunes ante el Rayo Majadahonda e incluso habló de «minicrisis» cuando hizo referencia al estado actual del equipo. Los rojiblancos «centran las energías» en ganar esta tarde al Reus y de paso quieren dejar atrás el choque en el Wanda Metropolitano. Todo ello para ser «contundentes en las dos áreas y así mostrarnos más sólidos y fuertes en los terrenos de juego».

En el reencuentro con la victoria, para el vallisoletano El Molinón adquiere una importancia capital. «Aquí competimos con seguridad y tenemos buenas sensaciones. Nos sienta bien jugar ante nuestra gente», destacó un preparador que espera que la afición apoye al equipo: «Espero que respondan como lo llevan haciendo desde el inicio de la temporada. Juntos; equipo y afición somos más fuertes. A la afición le pido que vaya a animar a su equipo, luego nosotros tenemos que estar al nivel».

Su mensaje fue claro, pero explicó que «entiendo el descontento de la gente, aunque la realidad dice que no sirve de nada lamentarse». Tanto él como el vestuario se siente en deuda con una afición que espera algo más de su equipo. Una plantilla que «no sufre ansiedad» después de los resultado obtenidos, pero que Baraja espera de ella que «se anteponga a la situación en la que nos encontramos teniendo en cuenta que la categoría es más complicada que en otras temporadas».

El pucelano tiene las ausencias de cuatro jugadores por compromisos internacionales a los que hay que sumar a Nick Blackman. El propio Baraja fue el encargado de descartar al británico para el choque de esta tarde. «Lo intentó, pero sufre molestias y tuvo que abandonar el campo», subrayó el preparador, que sentará a Neftali en el banquillo.

La escasez goleadora

El entrenador del Sporting no solo tuvo palabras para Blackman y Neftali. También se refirió a Uros Djurdjevic, futbolista que aún no sabe lo que es marcar con el Sporting. «Evidentemente no poder hacer gol le genera estrés y ansiedad, pero aquí tiene que asumir su rol», subrayó Baraja, que fue más allá: «Él sabe que tiene que ser importante en el equipo».

Pero no solo se refirió a la presión con la que trabajan sus jugadores, sino que también expresó su sentir ante las dudas generadas en las últimas semanas. «La presión la llevo con naturalidad. Tanto yo como el cuerpo técnico tratamos de llevarlo de la mejor manera posible porque sabemos cómo es Gijón», concluyó.