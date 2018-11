La continuidad de Baraja, en el aire

El Sporting se encuentra en un momento crítico del proyecto tras la derrota en Almería, con Rubén Baraja caminando por un fino alambre. Estas próximas horas serán claves para descifrar el futuro del técnico, cuya presencia en el banquillo de El Molinón no está garantizada para el partido del domingo frente al Málaga (18 horas). Las conversaciones internas ahora mismo son las propias de un gabinete de crisis, con una gran preocupación por la deriva del equipo, a tres puntos del descenso.

Javier Fernández y Javier Martínez vieron el partido de Almería en directo. El vicepresidente llegó ayer a Gijón, en el mismo vuelo de la expedición, que se entrenó en Málaga, mientras que el presidente rojiblanco permaneció en Andalucía para acudir este martes a una cita que hay prevista en la Liga. También estuvo presente en los Juegos Mediterráneos Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco, quien adelantó su regreso a Asturias tras el choque.

El club estudia también el impacto económico que tendría fichar a un nuevo técnico

Como informó ayer EL COMERCIO, la continuidad de Baraja alimenta una severa reflexión interna. En las últimas horas, el consejo y el director deportivo mantuvieron distintos contactos para valorar la situación, con un deterioro estadístico evidente, con cinco jornadas ya sin conseguir una victoria y los objetivos originales alejándose: a once puntos se encuentra el Sporting del ascenso directo y a seis del 'play off'. La posibilidad de la destitución del técnico ha estado muy presente, en ese sentido, en todas estas conversaciones, analizando todos los extremos. Entre ellos, el perfil que tendría un hipotético sustituto, sus características y aspectos económicos, y cómo repercutirían estos en el tope salarial y en la capacidad del club para fichar en el mercado de invierno. Nombres como Pep Martí o Fran Escribá -muy complicado- gustan. Otros profesionales, como Pepe Mel, generan más recelo y no parecen tenerse en cuenta.

El periodo de reflexión se ampliará seguramente hasta hoy. Ayer no había una decisión tomada, pivotando el consejo y Torrecilla sobre las tres opciones: que siga Baraja, que sea sustituido por un entrenador externo o que el club se decida a promocionar a José Alberto López, técnico del filial, y sobre el que se ha hablado mucho en estas últimas horas, con un fuerte gancho social. El pensamiento base, tomando como referencia el pasado más reciente, es que el Sporting no quiere convertirse en una trituradora de entrenadores, remarcando que, si finalmente se toma el camino de la destitución, será porque el profesional entrante convence.

En principio, Torrecilla se ha mostrado partidario de ampliar un poco más el margen de Baraja, que se adentra ahora en una fase del calendario especialmente compleja: Málaga, en El Molinón, y Oviedo y Granada, fuera. Hay otro matiz que le mantiene en la ecuación. A diferencia de Paco Herrera, o como sucedió con Abelardo en sus últimas semanas en el Sporting, Baraja transmite fortaleza para seguir al frente, convencido de que puede revertir esta situación. Pero en la cúpula del club existen muchas dudas, sin descartar el relevo.

Con todo, se tienen en cuenta varios aspectos sobre el técnico vallisoletano, que mañana regresaría al trabajo. El club valora el paso al frente que dio en Almería, renovando el once con la mayor parte del equipo que convenció a El Molinón en la Copa, y también algunos aspectos del juego del Sporting, al que se le anuló un gol legal cuando el encuentro estaba equilibrado. En el otro extremo de la balanza pesa, y mucho, la tendencia actual, con el equipo despeñándose en la clasificación.

Críticas de Jorge David

Hay una desafección social creciente con el proyecto, acelerada tras la derrota en el Wanda frente al Rayo Majadahonda, que dio pie a dos derrotas y tres empates en los cinco últimos partidos. Por ejemplo, Jorge David, exfutbolista del Sporting, lanzó una crítica muy dura a través de las redes sociales. «Baraja, llorón, saca el billete para ti y Torrecilla; pide la cuenta y vete. Y llevaros a toda la 'morralla' que trajisteis en estos catorce meses», publicó el exfutbolista, que extendió su reproche al consejo.

El más de medio año que el Sporting lleva sin ganar a domicilio afea más la cara del equipo, con problemas para generar fútbol en ataque. En descargo de Baraja, los jugadores llamados a ser referencia, como Lod, están siendo irrelevantes. En medio de todo esto aflora una evidente ansiedad, sobre todo en El Molinón, con la salvedad del duelo copero, que huelen todos los rivales, que empiezan a sentirse en Gijón como en casa.

Síguenos en: