Rubén Baraja: «No me siento cuestionado»

A las doce menos cuarto de la mañana, como suele ser habitual en él, Rubén Baraja salió de su vestuario para dirigirse a la sala de prensa. Con un jersey azul y una camisa blanca, el técnico tomó asiento y situó su folio con varios apuntes a su lado. A diferencia de otras comparecencias, la rueda de prensa de ayer se prolongó más tiempo de lo habitual. El preparador dio la cara en un momento delicado tanto para él como para los dirigentes y los jugadores del primer equipo.

«No me siento cuestionado», afirmó rotundamente el entrenador. Su explicación fue sencilla: «Es el mismo método, soy el mismo entrenador y realizamos el mismo trabajo del año pasado. Y con ello la gente estaba feliz. Lo único que cambia son los resultados. En cuanto sumemos varias victorias, todo cambiará».

Rubén Baraja se mostró confiado en sí mismo y quiso acaparar todas las críticas recibidas en las últimas semanas. «El entrenador tiene que asumir las críticas y así lo hago», aseguró el preparador, que además añadió a su discurso que «si tengo que ser el foco de la crítica para que mis jugadores rindan mejor, lo asumo. Siempre voy de frente». No le falta razón al vallisoletano. El entrenador del Sporting puede tener un discurso más o menos convincente, pero de lo que no cabe duda es de que es un hombre experimentado en el mundo del fútbol y sabe llevar, a su manera, los frentes que se abren cuando no acompañan ni resultados ni juego.

«El año pasado la gente era feliz con el mismo entrenador y el mismo método»

La Copa del Rey regresa a El Molinón y lo hace con el Sporting herido. «Es una competición bonita, pero no es nuestro objetivo prioritario», recordó el preparador, que repitió las mismas palabras que utilizó en la previa de la eliminatoria en la que salió victorioso ante el Rayo Majadahonda en la tanda de penaltis. Como ocurrió en aquella ocasión, Baraja tiene previsto realizar una revolución en el once porque «hay jugadores que se merecen una oportunidad».

Además de utilizar el choque para ver a los menos habituales, el preparador admite que «será un nueva oportunidad para mejorar, hacer un buen partido y ganar». Baraja sabe que una victoria calmará los ánimos. El técnico fue increpado en los dos últimos enfrentamientos por una afición que no termina de entender sus planteamientos.

El propio entrenador afirmó ayer que «me siento tranquilo en cuanto a la confianza que me transmite el club, por lo que centro mi atención en el juego y en los partidos. La experiencia me dice que todo pasa por ganar».

Entre los varios mensajes que dejó el preparador ante las cámaras, recalcó la idea de que todas las críticas caigan en su persona. «Yo voy a defender siempre a mis jugadores. Lo único que espero es que el equipo pueda competir bien porque soy el principal responsable de la plantilla», explicó el pucelano, al que no parece que le tiemble el pulso pese a no tener un entorno favorable.

Sobre el ambiente vivido en los últimos partidos en El Molinón, Rubén Baraja no escondió que «ahora hay una pequeña distancia entre la grada y el equipo». Una ruptura cuya solución tiene el propio vestuario rojiblanco, ya que, para el pucelano, «nosotros tenemos que cambiar la relación con nuestro juego y con buenos resultados».

No quiso hablar de errores porque para él aún es pronto para ello, pero sí reconoció que «nos falta encontrar el gol porque tenemos problemas en el área rival». Sin buscar excusas, el preparador quiso ser positivo para que la mentalidad de sus jugadores también lo sea de cara a los próximos enfrentamientos.

Sin llegar a reconocer que Djurdjevic será de la partida, Rubén Baraja espera que esta mediodía el serbio se contagie del optimismo que intenta transmitir el cuerpo técnico para romper su sequía goleadora. La titularidad del delantero en Almería dependerá del encuentro que complete ante el Eibar.

