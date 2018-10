Baraja: «Tenemos que mejorar. Yo confío en mi trabajo»

Dirigió a el último entrenamiento en Mareo antes de desplazarse a Madrid. Rubén Baraja convocó al término de la sesión a todos los jugadores disponibles para los cinco días que va a pasar el Sporting lejos de Gijón. Vestido con el chándal oficial del club, el técnico se mostró tranquilo en la sala de prensa. Confiado con que saldrá todo bien en los dos compromisos que jugarán sus hombres en apenas tres días.

Cuestionado como técnico, el vallisoletano repitió en varias ocasiones que «trabajamos día a día para hacer feliz a nuestros seguidores». Ese fue el mensaje que quiso lanzar al aficionado. Al sportinguismo. Preguntado sobre su futuro, ayer no «pasó palabra»: «Tenemos que mejorar. Yo confío en mi trabajo. Pensamos que somos capaces de revertir la situación, pero, a partir de ahí, entiendo las críticas porque este club es así».

Baraja y su cuerpo técnico vivieron el pasado sábado el primer divorcio con la grada. Y, por momentos, la decepción fue dirigida hacia el entrenador. «Mi motivación pasa por cambiar la opinión de los sportinguistas», recalcó. Como ya explicó en varias ocasiones, la presión le hace ser mejor. Pero ayer no quiso dejar pasar la oportunidad para hacer hincapié en que «los más fastidiados cuando nos vamos a casa somos nosotros». «Entiendo que la gente no esté feliz cuando tu equipo no gana», añadió.

Apoyo del equipo y el club

No fue una comparecencia execivamente larga porque el autocar le esperaba. Mientras analizaba la actualidad del equipo y el futuro más cercano, sus futbolistas, esos que repitieron hasta la saciedad que están con él, se subían al vehículo oficial. «No voy a negar que es importante saber que la plantilla está conmigo», destacó.

Sus futbolistas le respaldan y no son los únicos que lo hacen. El mensaje que el consejo de administración le hizo llegar tras el empate ante el Reus fue de tranquilidad. «El club me transmitió seguridad y apoyo. La gente que manda conoce la categoría y la igualdad que hay. También son conocedores de que la plantilla es nueva y hay muchos jugadores que se están adaptando a la Liga e incluso al país», recordó el preparador.

Su relación con el aficionado rojiblanco copó gran parte de las preguntas, a las que contestó con total tranquilidad, pero con la preocupación de saber que esta semana es clave para su futuro en el banquillo del Sporting. «Las expectativas aquí son muy altas y las asumimos», dijo Baraja, que continuó con su discurso para reconocer que «en estos momentos no estamos a la altura porque no estamos donde deberíamos, pero esto es cuestión de dinámicas».

El pucelano volvió a recalcar que «espero cumplir los objetivos». Por su mente tan solo pasa el ascenso a Primera ya que admitió que, pese a que la Copa del Rey le parece una competición «bonita», para el cuerpo técnico su «prioridad» no es otra que vencer el domingo al Cádiz. Otro histórico del fútbol español que también se encuentra atravesando un bache.

Sobre el encuentro de esta tarde, Baraja tan solo comentó que «no comparamos el último partido del Wanda porque eso ya pasó. Lo analizamos y trabajamos los errores cometidos, pero nada más».

A la capital de España no se desplazó Blackman. Es el único rojiblanco del primer equipo que se quedó en Gijón. Unas molestias en su rodilla le han vuelto a apartar de los terrenos de juego. «No tenía sentido que viajara porque no va a estar disponible para ninguno de los dos partidos», explicó Baraja.

La situación del británico comienza a preocupar en Mareo. En poco más de dos meses de competición, Blackman tan solo acumula 63 minutos. Una cifras muy pobres.

