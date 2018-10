Sporting: Rubén Baraja: «No me siento cuestionado»

Se siente respaldado por el club. Al menos así lo aseguró Rubén Baraja este miércoles en Mareo después del último entrenamiento que dirigió al Sporting antes de enfrentarse al Eibar en El Molinón (12 horas). «Estoy tranquilo por la confianza que me transmite el club. La experiencia me dice que todo pasa por ganar. Así se verá todo de una manera diferente», comentó.

El vallisoletano afirmó rotundamente que «no me siento cuestionado. Es el mismo método y el mismo trabajo del año pasado y la gente estaba feliz. Lo único que cambia es el resultado. En cuanto lo consigamos, todo cambiará». Además, quiere centrar las críticas en su persona porque «espero que el equipo pueda competir bien como principal responsable de la plantilla. El entrenador tiene que asumir las críticas y así lo hago. Si tengo que ser el foco de la crítica para que mis jugadores rindan mejor, lo asumo. Siempre voy de frente».

Baraja realizará cambios para el choque de la Copa y volvió a recordar que «no es nuestro objetivo prioritario que es la Liga, pero vamos a intentar conseguir un resultado para poder mantenernos vivos con el Eibar».

Por último, también tuvo palabras para el sportinguismo: «A la grada no le pido nada. Si algo he sentido siempre desde que estoy aquí es el apoyo de El Molinón al equipo. Ahora hay una pequeña distancia entre la grada y el equipo y nosotros tenemos que cambiarlo. No le puedo pedir nada más a la afición, tenemos que sentir que jugar en casa es una gran motivación. No espero un ambiente negativo».

