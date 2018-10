Rubén Baraja: «No creo que haya que ser tan tremendista» Rubén Baraja, en el banquillo del Wanda Metropolitano durante el partido. / Dani Sánchez El técnico del Sporting lamentó la derrota sufrida ante el Rayo Majadahonda, pero hizo un llamamiento a la calma EFE Martes, 9 octubre 2018, 00:09

Rubén Baraja, técnico del Sporting, lamentó la derrota sufrida por su equipo ante el Rayo Majadahonda en el estadio Wanda Metropolitano (2-1), pero hizo un llamamiento a la calma. «Si en la jornada ocho hemos tocado fondo... No creo que haya que ser tan tremendista. Podemos poner todo en llamas, pero no creo que sea momento de eso. Hay que asumir la situación en cuanto a lo que estamos haciendo fuera. El equipo no está consiguiendo tener esa continuidad que tuvimos en Las Palmas», dijo en rueda de prensa.

En la misma línea, comentó: «El principal responsable de este equipo soy yo y tengo que asumir las críticas. Si nuestra afición no está contenta debo tratar de encontrar las soluciones. La exigencia de entrenar al Sporting hay que asumirla. La asumo con naturalidad y creo que esa exigencia nos hará mejores».

«No es momento de hacer fuegos e incendios, hay que estar tranquilos y buscar soluciones para mejorar la diferencia del equipo en casa y fuera. Hay que estar unidos, asumir el resultado de hoy pero tratar de preocuparnos de lo que podamos controlar», declaró.

Baraja se refirió a los aficionados rojiblancos que fueron a ver el partido en directo: «Cuando no ves a tu equipo ganar o cuando no le ves con opciones de ganar se van tristes. Entiendo que la gente pueda estar cabreada, es algo normal. Pero no puedo entrar en esa dinámica. Tengo que respetar su decisión porque es soberano respecto a lo que pueda opinar al partido de hoy. Pero tengo que tratar de buscar soluciones».

«Hay que buscar los motivos, las explicaciones. Es un día triste, duro. Entiendo que la gente esté fastidiada y cabreada. El primero soy yo porque no tenemos continuidad. Tenemos que tratar de trabajar para mejorar en eso», indicó.

Asimismo, analizó el transcurrir del choque: «No estoy satisfecho con nada. Ha sido un partido en el que hasta el gol hemos tenido nuestras posibilidades y nos ha faltado contundencia en la definición».

«En la primera acción de la primera parte en la que han chutado a portería nos han hecho gol. El equipo ha intentado reaccionar, pierde el control y el contrario nos ha hecho el segundo. Luego hemos querido, pero la reacción ha sido tardía», destacó.