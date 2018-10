«No vivo en una realidad diferente», asegura Baraja sobre las críticas Rubén Baraja. / ARNALDO GARCÍA «Siento que la exigencia me motiva y saca lo mejor de mí», afirma el preparador rojiblanco A. MAESE GIJÓN. Viernes, 26 octubre 2018, 03:54

Su hoja de ruta continúa. Rubén Baraja es un hombre de ideas fijas y pese a que su situación en Gijón es delicada por los últimos resultados cosechados con el Sporting, el técnico se muestra tranquilo y confiado en su trabajo y en que los resultados terminarán llegando.

«No vivo en una realidad diferente», asegura el técnico, que es consciente de la situación en la que se encuentra al frente del banquillo rojiblanco. «Nunca he dicho que el Sporting es favorito ni que fuera a sacar 20 puntos con el segundo. Estar en este club es una fortuna en cuanto a poder trabajar y llevar adelante este proyecto. Sé que la gente quiere ver a su equipo ganar y es en lo que nos centramos», comenta.

Con la mente del vallisoletano puesta en vencer, espera que sus jugadores logren dar «un paso positivo en el camino en el que nos encontramos». No quiso dar pistas sobre la alineación que utilizara esta noche frente al Córdoba, pero sí se refirió al delantero en el que ha depositado su total confianza en las diez primeras jornadas, Uros Djurdjevic. «Es lógico que esté ansioso. Le mandamos mensajes de confianza e insistimos en ello para que encuentre el gol y le libere», destaca el preparador, que subraya sobre el delantero que «tiene que pensar que con el trabajo y el esfuerzo encontraremos la clave para dominar el área rival».

Para el dominio del que habla el pucelano, no ha podido contar con Blackman, desaparecido en el inicio liguero por las distintas molestias físicas que arrastra desde el verano y que le han impedido tener continuidad. «Es una situación que no esperábamos», explica el técnico, que encontró en Neftali la alternativa para el ataque. «Blackman no acaba de estar bien y nos limita. Se encuentra mejor y esperamos que se recupere pronto», afirma.

Baraja regresa a El Molinón después del último encuentro en el que fue despedido, junto al equipo, con una sonora pitada. Una exigencia que «me motiva y me hace que saque lo mejor de mí». El entrenador del Sporting espera «que la afición nos anime porque la necesitamos para sumar los tres puntos». Además, afirma que «sé que van a estar como siempre, mostrando su total apoyo porque desde que estoy aquí nunca ha sido diferente».

Antes de enfrentarse al Córdoba, Baraja busca un punto de optimismo. El entrenador destaca que «pasar de ronda es algo muy positivo para nosotros porque los menos habituales disfrutan de minutos para demostrar que están a la altura». También destaca la participación del equipo en el Ramón de Carranza donde «dimos una mejor versión a domicilio».