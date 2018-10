Sporting «Estamos a tiempo de todo, de mejorar y de crecer», recuerda Rubén Baraja Rubén Baraja, técnico del Sporting,, durante la rueda de prensa. / JAVIER BARRIO. «Esto es un proyecto a largo plazo», subraya el técnico, que esperará a la tarde para decidir sobre Mariño JAVIER BARRIO Gijón Sábado, 20 octubre 2018, 14:02

Rubén Baraja hizo un repaso a la situación actual del Sporting esta mañana, en una intervención efectuada a preguntas de EL COMERCIO -enviado especial- en el Hotel Barceló Montecastillo de Jerez, en una concentración que estaba prevista desde «hace un mes», precisó, para evitar el cansancio del viaje en una semana con Copa. En ella, el preparador se mostró confiado en su trabajo y en revertir la dinámica de resultados para volver a asomar la cabeza en la clasificación. El técnico vallisoletano agradeció otra vez el apoyo del club, que no tiene en estudio la situación del entrenador, y recordó que «el club apoya el trabajo, a los profesionales y entiende los momentos y las circunstancias que tenemos. Esta es una categoría muy larga y esto es un proyecto a largo plazo, y es en lo que nos basamos». Concluyó a renglón seguido el preparador que «estamos a tiempo de todo, de mejorar y de crecer».

Prosiguió Baraja para subrayar que «tengo absoluta seguridad y confianza en mi trabajo. El equipo no está en la posición en la que todos queremos que esté y vamos a trabajar e insistir para que esté arriba y con los mejores», añadiendo que «este es el camino y habrá momentos en los que iremos más rápido y otros más despacio. Tenemos que tener firmeza y convicción en lo que hacemos. Cuando arrancamos bien, nadie sacó pecho, y ahora tenemos que darle la importancia que tienen las cosas».

Pronto se abrió paso el partido de mañana y las dudas en el once, que apuntan hacia Mariño. Baraja fue prudente en sus valoraciones, aunque mostró cierto optimismo con su recuperación. En todo caso, el técnico se fijó como plazo el entrenamiento de hoy por la tarde. Si no, Dani Martín debutará en la Liga. «Diego (Mariño) tuvo una molestia en el entrenamiento del día del partido frente al Rayo en la Copa. Vamos a esperar hasta la tarde. Si no estuviera, sería Dani (Martín). Pero esperamos que se recupere bien y somos optimistas, aunque vamos a ver su evolución», remarcó el técnico, que regateó la cuestión sobre una posible titularidad de Traver, en el once en los dos últimos partidos.

Sobre la mala dinámica de resultados a domicilio, el entrenador del Sporting se mostró esperanzado en romperla en el Ramón de Carranza. «Cuando no has conseguido ganar fuera de casa, eso nos motiva y es un reto. Este es un partido importante ante un buen rival y en un campo difícil, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Tenemos que tener ese punto de eficacia y estar bien atrás y no conceder», pidió, remarcando sobre el Cádiz que «es un equipo duro, que tiene bastante velocidad, especialista en robar y en salir a la contra».

Preguntado por el resultado del Málaga, líder de la clasificación, pero que no ha conseguido ganar en sus tres últimos desplazamientos, Baraja consideró que «tenemos que fijarnos en nosotros, ganar fuera y ser exigentes en lo que queremos ser. No estamos satisfechos con lo que estamos haciendo fuera y tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en el partido de Cádiz». Sí reconoció en todo caso que lo del Málaga es un ejemplo de la igualdad de la categoría, porque «no han conseguido ganar en los tres últimos fuera».

