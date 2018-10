Sporting | «Hay que tomar decisiones ya»

La errática trayectoria del Sporting en este tramo inicial de la temporada ha hecho encender las alarmas en torno al equipo. Los jugadores de Rubén Baraja, que de momento mantendrá su credibilidad hasta el compromiso con el Almería y que tiene una reunión pendiente con el director deportivo Miguel Montes Torrecilla, no terminan de encontrar su propia identidad y las sensaciones, lejos de mejorar, despiertan más dudas con el paso de las semanas.

«La grada de El Molinón ha perdido la confianza en el equipo. Lleva muchos partidos sin generar juego y somos incapaces de ganar tanto fuera como en casa», sintetiza Carlos García Cuervo. El exjugador y exentrenador del Sporting cree que la raíz del problema «es que los jugadores están como flanes y a algunos les quema el balón en los pies, se les ve nerviosos», aunque no solo en su estadio. García Cuervo recuerda que «el equipo, cuando va fuera, tampoco crea una ocasión y combina con fluidez».

Analizando las frías estadísticas, el principal problema del Sporting en este arranque liguero está siendo la falta de gol. Hasta quince equipos han anotado más que los rojiblancos a estas alturas de la temporada, en muchos casos con el partido de esta jornada aún por disputar. El exdelantero Eloy Olaya admite que la falta de puntería está lastrando al conjunto, aunque confía en que el equipo sepa revertir la situación. «Está faltando velocidad por las bandas, desborde y verticalidad para tener más presencia ofensiva», admite el gijonés.

A Eloy le sorprendió la apuesta de Baraja por Neftali como referencia en ataque ante el Córdoba «porque creo que le falta crecer para asumir esa responsabilidad». En su opinión, «Djurdjevic está más hecho y hace un trabajo fantástico en ataque, pero le falta fortuna. En cuanto rompa esa dinámica va a hacer goles». El exdelantero del Sporting muestra sus dudas también en cuanto a las nuevas posiciones de Carmona, entre la mediapunta y la banda izquierda, «porque donde más rinde es en la banda derecha y es un jugador que cuando participa se echa el equipo a la espalda».

Eloy ve «motivos para la esperanza porque hay plantilla», pero cree «que hay jugadores que deberían participar más». Arturo Sánchez, de la peña Isma, reclama la presencia de jugadores como «Nacho Méndez, Isma Cerro o Pablo Pérez, que era de los que más afectados estaban después de partido contra el Córdoba, y eso que solo jugó diez minutos».

Otro exrojiblanco, Tati Alcalde, considera que el gran problema del Sporting «es de confianza y autoestima». «Creo que las dudas en torno al entrenador y los rumores que se generan les afectan. Están a muerte con él y quieren revertir la situación, pero eso les genera ansiedad», explica el avilesino, que considera que «no se les puede reprochar que no tengan actitud». Para Tati, «hay plantilla, pero no están en las mejores condiciones para demostrar su potencial y al final acaba siendo la pescadilla que se muerde la cola». «Cada fin de semana tiene una nueva oportunidad para dar con esa tecla y coger oxígeno, que es ganando», añade.

Baraja, en entredicho

Tras el partido ante el Córdoba, Baraja aseguró que la presión ambiental había pasado factura a sus jugadores en los últimos partidos en El Molinón. Sus palabras fueron muy comentadas ayer entre el sportinguismo. «Yo me quedé alucinado. ¿Quiere que aplaudamos viendo lo que estamos viendo?», se pregunta Fredo González, presidente de la Peña Langreo.

González recuerda que «la afición del Sporting es una afición que pita cuando las cosas se hacen mal, pero que lleva en volandas al equipo en cuanto le dan un poco». En una línea similar se expresa el expiragüista internacional Fran Llera, que apunta que «en los partidos de fuera de casa no hay crispación y juegan igual». Llera considera que la solución «pasaría por un cambio de entrenador», aunque asegura que «la culpa no es toda de él, sino de la falta de planificación que hay en el Sporting en los últimos 25 años».

«Hay que tomar una decisión ya porque así no se puede seguir», afirma Arturo Sánchez, que recalca que «no vale esperar a que pase el domingo siguiente». El popular peñista lamenta que el club «está cayendo en los mismos errores de otros años y esto es siempre volver a empezar». «Contra el Córdoba me dolía ver al Sporting con un solo asturiano. No merece la pena seguir así», concluye.

