Sporting | José Alberto saca el genio

José Alberto saca el genio El técnico, en su versión más enérgica, inicia la preparación de la 'final' de Elche con una sesión de alto voltaje JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 16 octubre 2019, 03:33

En los últimos días se desató mucha conversación interna en Mareo. Reflexión y autocrítica de los futbolistas, entrenador, dirección deportiva y consejo, este analizando de soslayo el escenario de la destitución, pero anticipando cerrar filas y la estabilidad en el banquillo ya en la noche del sábado. Nadie quiso arrojar la toalla con José Alberto, ni ondear la bandera blanca. Aún no. Todos, especialmente los actores principales, asumieron internamente la malísima imagen ofrecida ante el Alcorcón y determinaron que había que espabilar ya y no redundar en los malos hábitos, que han carcomido el crédito de este grupo en los dos últimos partidos. «Habrá que cambiar ciertas cosas y llegar a un nivel más alto de concentración», avisó ayer Javi Fuego. En esta crisis está la mano y gestión del técnico en algunos aspectos, pero también hay mucho de los futbolistas, como se pudo ver el sábado.

No se sabe qué deparará el sábado en el Martínez Valero de Elche, pero al equipo, totalmente de bajón el domingo, se le vio ayer con un genio más vivo. Y a José Alberto, el epicentro del análisis, más temperamental y enérgico que en la resaca de la derrota ante el Alcorcón. «¡Si no lo quiero hacer, no voy a jugar! ¡No hay más cojones!», gritó en un par de ocasiones molesto con alguna relación futbolística deficiente. A partido piñón con su entrenador, los jugadores entraron ayer al ruedo frenéticos y hubo mucho roce en el primer entrenamiento de la semana, de alta tensión, coronado por un peligroso choque de cabezas entre Babin y Pablo Pérez. El central se llevó la peor parte y, después de ser atendido durante varios minutos, incluso por el doctor Gonzalo Revuelta, que tuvo que comparecer de emergencia en el número 2, abandonó el entrenamiento algo conmocionado. Una «fuerte contusión», explicó el parte médico, que trajo como consecuencia un chichón, tratado con hielo, quedando Babin pendiente de evolución. No obstante, el jugador, que está por ver si se reintegra hoy al trabajo, consideraba ayer que no iba a tener ningún problema para llegar a tiempo al partido del Martínez Valero. Nadie quiere faltar. Incluso Manu García tiene previsto participar en el entrenamiento de esta mañana después de meterse un empacho de kilómetros de madrugada para estar con sus compañeros. Todo para llegar a tiempo.

«Los jugadores saben que pueden dar más y que tienen que rendir más. Deben dar un paso al frente y reaccionar ya», comentaban al comienzo de la semana en Mareo. Aunque bajo sospecha los futbolistas a ojos también del sportinguismo por su rendimiento irregular, la mayor parte de los aficionados presentes ayer apreciaron la marcha de más del entrenamiento, especializado al comienzo para acentuar, por una parte, el trabajo defensivo de la mano de Iván Hernández. Al otro lado del campo, mientras, José Alberto trabajaba con otro grupo de futbolistas la salida de balón y la evolución en un espacio muy reducido.

Isma Cerro, en la derecha

El entrenamiento, intenso y rápido en el número 2, de una hora y cuarenta y cinco minutos de reloj, tuvo mucha letra pequeña y simbolismo. Desde una insinuación para la titularidad de Isma Cerro, instalado en la banda derecha en algunos ejercicios, con Aitor García anclado en la izquierda, al trabajo específico en la definición de los delanteros. Llamó la atención Djurdjevic, en ese sentido, forzado a rematar con la pierna izquierda -su talón de Aquiles- en varios disparos a bocajarro. El serbio comenzó la semana muy afectado, según reconocía su círculo más cercano, consciente de los errores que había cometido ante el Alcorcón, pero ayer se le vio también con otra marcha y ganas de reivindicarse este sábado en Elche.

Al genio se sumó este martes una especial interactuación de los jugadores. Abundaron las correcciones y los toques de atención entre unos y otros. No solo José Alberto llevó la voz cantante. Se vieron diálogos de Mariño con otros compañeros, tratando de atajar posibles conductas que puedan poner en jaque al Sporting en Elche. También de Carmona, de Marc Valiente, que apunta al once titular, y de Javi Fuego, muy pendiente de cada movimiento de sus compañeros. Nadie bajó la guardia. «No vamos a abandonar», insistió el centrocampista de Pola de Siero. «Este equipo puede dar más de sí y va a dar más de sí», aseguraban estos días con convencimiento desde el club.