La semana empieza con ausencias en el Sporting Cristian Salvador Salvador y Jiménez no se ejercitan con el grupo ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 1 mayo 2019, 12:51

Volvió el Sporting a los entrenamientos y lo hizo en un día festivo en el que varios aficionados aprovecharon para presenciar en Mareo la sesión matinal dirigida por José Alberto.

El preparador comenzó a trabajar con sus futbolistas el vital encuentro del domingo a las 16 horas frente al Mallorca. En el ensayo, dos ausencias. La de Cristian Salvador y Álvaro Jiménez que por precaución se ejercitaron en el gimnasio.

En principio, se espera que ambos regresen con el resto de sus compañeros a medida que transcurre una de las semanas más importantes de lo que va de temporada. Tras el tropiezo ante el Elche en El Molinón, al Sporting tan solo le vale la victoria para continuar vivo en la lucha por el 'play off' de ascenso a Primera.

La plantilla regresará mañana a los entrenamientos en El Molinón. José Alberto se encerrará con sus hombres para trabajar con mayor detenimiento el duelo en Son Moix. No se esperan grandes novedades en la alineación. La única duda seguirá siendo la banda izquierda. Habrá que esperar hasta el último momento para conocer quién jugará por delante de Francisco Molinero. Como suele ser habitual, el técnico no dará pistas sobre el once que se enfrentará al Mallorca.