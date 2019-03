«El Sporting siempre ha sido un club exquisito» José Antonio Nieto, ayer, en el campo número 2 de la Escuela de Fútbol de Mareo. / JOAQUÍN PAÑEDA José Antonio Nieto | Secretario de Mareo El más antiguo de los colaboradores de la Escuela de Fútbol recibe hoy la insignia de oro por sus cincuenta años como abonado del Sporting VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 7 marzo 2019, 03:25

La alineación del Sporting de la temporada 1956-1957 se mantiene fresca en la memoria de José Antonio Nieto (Gijón, 1941). «Sión, Altisent, Pellicer, Ricardo... Era un equipazo», recuerda el secretario de la Escuela de Fútbol de Mareo, que compagina su cargo con el de representante institucional del filial rojiblanco. Nadie lleva en el club tanto como él. Hoy recibirá la insignia de oro por sus cincuenta años como abonado de la entidad.

-Lleva más de media vida vinculado al Sporting.

-De pequeño viví mucho el Sporting por mi padre. Vivíamos en Tremañes, bajábamos en bicicleta y la dejábamos en un garaje de la calle de Donato Argüelles. Luego cogíamos un autocar que nos llevaba a El Molinón. También me acuerdo de ir a Los Fresno a ver al Sporting juvenil, en el que jugaban Falo Biempica, Manolo Vega-Arango y José Fernández, el dueño del club. A partir de ahí fue creciendo mi cariño al club. El de hoy va a ser un día muy especial, porque no es fácil llegar a los cincuenta años como socio.

-¿Cómo llegó al club?

-Era secretario de la peña Paquito Hernández y estuve en la directiva de la Federación de Peñas. Al Sporting llegué en noviembre de 1976. Era un asiduo a los partidos del Deportivo Gijón en Los Fresno. Roberto Entrialgo, el alma máter de los equipos base del club, me dijo que si quería entrar como delegado del prejuvenil. Jugaban en La Fontanía y en Los Depósitos de Roces. Seis meses después, ya con Manuel Vega-Arango como presidente, entré como secretario de la junta de filiales.

-¿Cuál es su función actualmente?

-Ahora mismo soy delegado y secretario de la Escuela de Fútbol de Mareo. Mi labor tiene que ver con las licencias del fútbol base: toma de datos, firma de los chavales... Ahora cambió mucho y se hace todo con el ordenador, pero antes había que esperar a la cola en la Federación.

-Un día sustituyó a Quini como delegado del primer equipo.

-Fue en el último partido de una Liga, contra el Málaga. Para mí fue un honor, imagínate... A Quini lo echo mucho de menos.

-Usted ha visto pasar a decenas de jugadores por Mareo, ¿tuvo algún ojito derecho?

-Puedes tener simpatías por uno o por otro, pero no puedes expresarlo. Yo siempre he procurado tratar a los chavales por igual, porque no puedes herir su sensibilidad. Nunca tuve preferencias, de verdad.

-¿Prefiere estar en el banquillo o en el palco?

-En el palco hay que mantener la compostura, pero en el banquillo hay que cuidar al rebaño que tienes al lado (ríe).

-En un viaje llegaron a confundirlo con un policía secreta.

-(Sonríe) En la temporada 1978-1979 jugó el Sporting Atlético contra el filial de Osasuna en Pamplona. Era el domingo de resurrección. Por la mañana entramos en un bar Roberto Entrialgo, Antonio Díaz, Luis Suárez y yo. Llevábamos un abrigo verde y todos se quedaron mirando. El camarero nos dijo que la gente pensaba que éramos policías.

-Lo que no pudo fue conseguir un balón para Guerrero por un 'hat trick'.

-Jugamos en Valdebebas contra el Real Madrid C. Guerrero metió tres goles y fui con él a pedir el balón al delegado. Nos dijeron que el Madrid no tiene costumbre de hacer estas cosas. En el momento no lo compartes, pero luego lo entiendes, porque si a cada uno que mete tres goles en esa cantidad de campos hay que regalarle un balón...

-Por el club han pasado hasta doce presidentes en este tiempo.

-El Sporting siempre fue recibido como un club exquisito en España. De Vega-Arango aprendí que siempre hay que tener un respeto máximo ganases o perdieses. Es muy difícil ser presidente de un club y hay que tener mucha admiración por ellos.

-¿Tiene Nieto fecha de retirada?

-Mientras el cuerpo aguante y el presidente crea que puedo seguir siendo útil al club, aquí seguiré.