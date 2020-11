Sporting Sporting | El Sporting mide su altura real Los rojiblancos, con Manu García de regreso al once, visitan a un Mallorca que encadena once partidos sin perder Los rojiblancos Cumic, Borja, Pablo, Djurdjevic y Neftali, este último novedad en la lista, durante un rondo, ayer, en Mareo. / arnaldo garcía VÍCTOR M. ROBLEDO Domingo, 22 noviembre 2020, 01:24

Transcurridas doce jornadas, solo dos puntos y un puesto separan al Mallorca y al Sporting en la clasificación de Segunda División. Sobre el césped, los números y las sensaciones han sido similares en los dos equipos, con un estilo y una regularidad que les han situado desde el principio de temporada en la zona alta. La brecha entre ambos, sin embargo, se acentúa más de lo que parece de cara a su duelo de esta tarde, con los rojiblancos tremendamente condicionados por las ausencias –tienen cinco jugadores de baja médica y un sancionado– y un Mallorca que llega con toda su plantilla disponible, tras diez partidos consecutivos sin perder y con apenas dos goles encajados en doce partidos. Son Moix puede dar una medida real de la altura del equipo construido por David Gallego.

El Sporting viajó ayer a Mallorca con una convocatoria de veinte jugadores, con tres porteros y en la que solo figuran trece futbolistas con ficha del primer equipo. Con el regreso de Manu García tras participar en los dos duelos de la última semana de la Selección Española Sub 21, la lista no parece condicionar el plan A de Gallego, pero sí el plan B. Las bajas de los lesionados Pablo Pérez, Nacho Méndez, Cristian Salvador y Marc Valiente, unidas a la del sancionado Carlos Carmona y la de Bogdan, positivo por covid-19, dejan poco margen poco margen en el banquillo. El técnico catalán del Sporting deberá además hacer equilibrios para no incurrir en alineación indebida y mantener siembre sobre el césped a siete o más jugadores del primer equipo. En la convocatoria ha entrado Neftali, descartado desde el verano, pero inscrito con dorsal profesional. También se estrena el portero Joel, del filial.

Con todo, el once que presente David Gallego esta tarde en Son Moix no diferirá mucho del habitual, con una base bien definida a estas altura de la temporada. Las dudas se ciernen una semana más en las bandas ofensivas, los únicos puestos que parecen no tener aún un titular claro. Aitor puede tener continuidad tras su buen partido ante el Rayo Vallecano del pasado lunes. Al perfil contrario optan Gaspar y Cumic. También podría mantenerse en el equipo Javi Fuego, que formó en el doble pivote junto a Gragera en el último compromiso y ofreció un buen nivel. Esa opción podría adelantar la posición de Pedro y escorar a una banda a Manu García.

Menos encajes tendrá que hacer Luis García Plaza en el Mallorca. El técnico madrileño, sin bajas, podrá dar continuidad a un equipo inmerso en un gran momento de forma. Eclipsado en parte por el Espanyol, en el foco de toda la categoría por presupuesto y plantilla, el equipo balear se ha aupado hasta la segunda posición tras encajar una única derrota hasta la fecha. Perdió en la primera jornada ante el Rayo Vallecano en Son Moix (0-1) y desde entonces solo ha encajado un gol más, con siete victorias y cuatro empates. Un triunfo esta tarde ante el Sporting lo situaría líder.

«El Mallorca juega otra Liga; cuenta con una plantilla de un gran potencial y es muy sólido en defensa», advirtió el pasado viernes David Gallego en su comparecencia previa al partido de hoy. «Las pocas oportunidades de gol que recibe, hay que ser efectivos para poder superarle», añadió. Luis García Plaza, por su parte, también elogió al Sporting. «Tiene un once titular buenísimo, para ascender, con un portero y un central de primer nivel, laterales súper solventes, un centro del campo hambriento, un mediapunta internacional sub'21 como Manu, y un delantero que hace muchos goles».

Los rojiblancos se reencontrarán esta tarde en Son Moix con dos viejos conocidos como Álex Alegría y el brasileño Murilo de Souza. También con Jordi Mboula, el futbolista que sonó con más fuerza en verano para reforzar el ataque del Sporting y que finalmente se decantó por la oferta del Mallorca. Ninguno de los tres está teniendo mucha continuidad en un equipo en el que destacan hombres como Dani Rodríguez, Lago Junior o Salva Sevilla.