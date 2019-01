El Sporting subsana el error de traducción del museo de El Molinón El letrero del museo con el error que ya ha sido subsanado. / E. C. En la nueva inscripción se leerá ahora 'devotion, courage and commitment' EL COMERCIO Gijón Lunes, 7 enero 2019, 18:53

El Sporting subsanó en las últimas horas, tras el fin de semana, el error de traducción que aparecía en una de las paredes del museo de El Molinón, con los mensajes 'entrega, valor y compromiso', en relación a los rasgos del equipo rojiblanco, traducidos al inglés por 'delivery, value and commitment'. En el caso de la primera palabra, no obstante, 'delivery' se refiere a la entrega de un objeto material, por ejemplo, mientras que 'value' tiene que ver con el valor de las cosas, de una moneda o de cualquier otro artículo.

El error se remonta a la puesta en marcha del museo de El Molinón, en 2015, gestionado entonces por una firma valenciana, que también lleva el museo del Valencia y el Oceanográfico, y que se encargó de todos los detalles de la instalación en aquel momento. Desde entonces, el error ha pasado desapercibido a ojos del club y de todos los visitantes que han pasado por el estadio gijonés en los últimos años, hasta que hace unos días se destapó en redes sociales. El pasado sábado, el club, que ahora lleva la gestión del tour de El Molinón de forma directa, ya inició los trámites para cambiar el vinilo, en el que se leerá ahora 'devotion (devoción), courage (valentía) and commitment (compromiso)'.