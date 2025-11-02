El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas Consigue un punto ante Las Palmas en un duelo marcado por la solidez defensiva rojiblanca

Andrés Maese Gijón Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:26 | Actualizado 19:16h.

Si no se puede ganar, al menos no perder. Es lo que debió de pensar Borja Jiménez cuando preparó el encuentro ante Las Palmas con las ausencias de Corredera, Dubasin, Otero y Gaspar Campos.

El preparador del Sporting de Gijón optó por construir un muro y protagonizar el mismo encuentro que completó la pasadda semana ante el Zaragoza cuando Dubasin vio la tarjeta roja. Le dio prioridad a defender su portería antes de pensar en marcar un gol. Le salió bien porque el equipo no perdió, pero al Sporting en Segunda División se le puede pedir algo más.

El encuentro terminó con un solitario disparo entre los tres palos de los hombres de Borja Jiménez. Llegó en el tiempo añadido, cuando el partido llegaba a su fin. Guille Rosas se encontró un balón suelto en el área y remató con el interior de su pie derecha. No podía más. El esfuerzo había sido imperial y apenas le quedaron fuerzas para perforar la meta rival.

El sentir de El Molinón es el mismo que el que puede tener Borja Jiménez. El equipo da para lo que da y cuando falta medio equipo titular, lo mejor es pensar en no encajar goles.

Jiménez volvió a demostrar que su confianza en los reservas es limitada. Muy limitada. Eligió jugar con dos dobles laterales antes de darles minutos a Cortés y Dani Queipo. Y cuando Kevin Vázquez pidió el cambio por lesión, opto por hacer debutar a Manu Rodríguez en el centro del campo para escorar a Gelabert en la derecha. Todo para defender un empate con el que soñó desde el principio.

Por momentos, sobre todo en la primera mitad, el Sporting jugó con una línea de seis efectivos. Cuando Las Palmas jugaba en su propio campo, Kevin Vázquez se situaba por delante de la defensa para perseguir a Iván Gil. En el momento en el que el rival gana terreno, el lateral se situaba como un defensa más para evitar el juego interior de Las Palmas. El respeto mostrado al rival fue exagerado, aunque viendo el resultado final se pude dar por válido.

Pablo García pudo adelantar al Sporting en la primera mitad. Robó un balón en una de las pocas presiones altas que hizo el equipo. Cuando se dispuso a disparar desde la frontal del área, se encontró con un defensor rival que despejó su remate. Fue una de las pocas ocasiones que tuvieron los rojiblancos para dañar Horkas, portero rival.

Sporting de Gijón Rubén Yáñez; Kevin Vázquez (Manu Rodríguez, m. 53), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Guille Rosas, Nacho Martín, Justin Smith, Pablo García; César Gelabert y Amadou (Caicedo, m. 82). 0 - 0 Las Palmas Dinko Horkas, Álex Suárez, Clemente, Sergio Barcia, Iván Gil (Marmol, m. 73), Manu Fuster, Loiodice (Kirian, m. 85), Amatucci, Viti, Pejiño (Ale García, m. 60)y Lukovic. Árbitro Sergiu Claudiu. Amonestó en el Sporting a Diego Sánchez, Justin Smith; y en Las Palmas a Lukovic, Marmol.

Lukovic, delantero de Las Palmas también pudo marcar antes del descanso. Dos centros al área hicieron temblar los cimientos de Borja Jiménez. En el primero, el atacante obligó a Yáñez a sacar una de sus ya habituales manos milagrosas. En la segunda ocasión le faltó centímetros para rematar.

Tras el descanso todo se igualó. Ninguno de los dos equipos encontró el camino del gol. Las defensas se antepusieron a las delanteras. Amadou, que fue el delantero titular, apenas tuvo protagonismo con el balón en los pies. Se dedicó a intentar bajar los balones en largo que le llegaban de sus compañeros, pero Barcia y Álex Suárez le ganaron la mayoría de los duelos.

El empate no es malo analizando el contexto. El Sporting suma y sigue con su racha de resultados. Jiménez no conoce la derrota en el banquillo rojiblanco y El Molinón y el sportinguismo lo celebran.

Uno de los exámenes más complicados de la temporada se aprobó. Ahora no queda otra que empezar a recuperar efectivos y hacer mejor el empate con otro buen resultado a domicilio.