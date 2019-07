El Sporting tantea a José Aurelio José Aurelio Suárez, durante un entrenamiento del Girona. / E. C. Torrecilla pregunta al Girona por la situación del meta gijonés para suplir a Dani | La dirección deportiva rojiblanca se debate entre incorporar a un nuevo portero o promocionar a Christian Joel desde el filial VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 20 julio 2019, 00:40

El Sporting se mantiene atento a la situación de José Aurelio Suárez. El portero gijonés, actualmente en las filas del Girona, es una de las opciones que maneja la dirección deportiva para cubrir el hueco dejado por Dani Martín tras su traspaso al Betis. Desde Mareo se ha hecho ya una consulta para conocer la situación del jugador, aunque por el momento no existe ninguna negociación abierta.

En el seno del club existen diferentes posturas sobre la conveniencia de reforzar la portería. Algunos técnicos apuestan por la promoción al primer equipo del cubano Christian Joel, con Javier Benítez como titular en el Sporting B. También se tiene en cuenta la proyección del joven Javi Izquierdo, convocado ayer mismo por la Selección Española sub 20 junto a Pelayo Morilla. En cualquier caso, la decisión aún no ha sido tomada y no se descarta ningún escenario.

La dirección deportiva ha recibido varios ofrecimientos de porteros en los últimos días. Uno de ellos ha sido el del andaluz Javi Varas, que jugó en los últimos meses de la pasada temporada en el Huesca, en Primera División. El perfil de un meta veterano y que firme un contrato de corta duración se ha estudiado por los técnicos para no frenar la proyección de los porteros de la cantera.

El caso de José Aurelio Suárez resulta diferente. Fuentes del club reconocen los contactos para conocer la disponibilidad del meta gijonés, que cumplirá 24 años el próximo mes de diciembre. José Aurelio lleva dos temporadas en el Girona, aunque no ha llegado a debutar con el equipo en partido oficial por culpa de las lesiones.

José Aurelio se incorporó al Girona en la temporada 2017-2018 tras cumplir con éxito su ciclo con el filial del Barcelona, con el que disputó cerca de veinte partidos en Segunda División en el curso en que el Sporting logró su último ascenso a Primera. Su primer año en el equipo gerundense, sin embargo, permaneció inédito al sufrir dos lesiones de larga duración en el hombro. La pasada campaña jugó en el Peralada, filial del Girona que compite en Segunda B. Fue un paso atrás consensuado con el club para recuperar la forma y las sensaciones, aunque sin salir en ningún momento de la dinámica del primer equipo, con el que entró en varias convocatorias.

De cara a la nueva temporada, la situación de José Aurelio se presenta difícil. El Girona ha incorporado al portero Juan Carlos, procedente del Lugo, y tiene aún en su plantilla a Bono. El internacional marroquí era uno de los jugadores con los que la dirección deportiva del club catalán esperaba concretar un traspaso a lo largo del verano, pero de momento no ha habido avances significativos en ese sentido. El Espanyol, el club que más interés había mostrado en hacerse con sus servicios, anunció ayer el fichaje de Andrés Prieto.

José Aurelio Suárez no llegó a jugar en las categorías inferiores del Sporting. El Barcelona lo fichó en su etapa como juvenil tras seguirlo durante varios meses en el TSK Roces, club en el que se formó. En cualquier caso, el meta gijonés siempre ha manifestado un enorme respeto hacia la entidad rojiblanca y ha dejado abierta la puerta a unir sus caminos en el futuro. Su nombre se tiene muy en cuenta en Mareo.